Europa League Naufrage du FC Bâle, corrigé par Salzbourg et un gamin de 18 ans !

Nicolas Larchevêque

22.1.2026

Le FC Bâle a vécu une soirée cauchemardesque jeudi en Autriche lors de la 7e journée de la phase de ligue d’Europa League. La troupe de Ludovic Magnin a sombré en première mi-temps et a été corrigée (3-1) par Salzbourg et sa pépite Kerim Alajbegović (18 ans), auteur d’un doublé.

Salzburg – Bâle 3-1

Salzburg – Bâle 3-1

UEFA Europa League | Matchday 7 | Saison 25/26

22.01.2026

Keystone-ATS

22.01.2026, 22:51

22.01.2026, 23:18

Le FC Bâle se retrouve le dos au mur après 7 des 8 matches de la phase de Ligue d'Europa League. La défaite 3-1 subie jeudi à Salzbourg n'arrange pas les affaires de Rhénans bien mal en point. Le FCB a été pris à froid en Autriche, où le mercure indiquait -7 degrés au coup d'envoi. Alajbegovic, un jeune Bosnien talentueux âgé de 18 ans et né à Cologne, a signé un rapide doublé (4e/12e) qui a mis son équipe sur les bons rails.

Sans idées, dominés dans tous les secteurs du jeu, les Bâlois ont continué de subir l'emprise de leurs adversaires qui ont encore salé l'addition par Krätzig (35e), deux minutes après un poteau trouvé par Bidstrup. Et sans un Hitz attentif, le score aurait été encore plus sévère...

Europa League. Maladroit et frustré par Lyon, YB peut s’en mordre les doigts

Europa LeagueMaladroit et frustré par Lyon, YB peut s’en mordre les doigts

Ludovic Magnin, logiquement excédé, a dû hausser le ton dans les vestiaires. Le technicien vaudois a effectué trois changements à la pause, sortant notamment Shaqiri. Il s'en est suivi un léger mieux validé par une réussite d'Agbonifo (56e). Mais Salzbourg a repris la direction du jeu, se créant plusieurs occasions. La transversale a sauvé Hitz sur une nouvelle frappe lointaine d'Alajbegovic (62e), un joueur qui risque bien de faire parler de lui à l'avenir.

Avec 6 points seulement en poche, le FCB aura l'obligation de s'imposer dans une semaine lors de la venue du Viktoria Plzen pour espérer continuer son parcours européen.

Europa League. Chaos en tribunes aux Pays-Bas : fans évacués et match retardé

Europa LeagueChaos en tribunes aux Pays-Bas : fans évacués et match retardé

Autres résultats de la soirée

Roma – Stuttgart 2-0

Roma – Stuttgart 2-0

UEFA Europa League | Matchday 7 | Saison 25/26

22.01.2026

Braga – Nottingham Forest 1:0

Braga – Nottingham Forest 1:0

UEFA Europa League | Matchday 7 | Saison 25/26

22.01.2026

Europa League