Europa League «Pas les meilleurs» - YB et Bâle ont dû apprécier cette sortie du coach de l'OL

Clara Francey

30.8.2025

L'entraîneur de Lyon, le Portugais Paulo Fonseca, a estimé vendredi que le tirage au sort de l'Europa League, vendredi à Monaco, «était bon» pour l'OL qui «n'affronte pas les meilleures équipes de la compétition».

Paulo Fonseca s'est exprimé suite au tirage au sort de l'Europa League vendredi.
Paulo Fonseca s'est exprimé suite au tirage au sort de l'Europa League vendredi.
IMAGO/Pro Sports Images

Agence France-Presse

30.08.2025, 13:45

Durant la phase de Ligue qui débutera le 24 septembre, l'Olympique lyonnais se déplacera sur le terrain du Betis Séville, du Maccabi Tel Aviv (probablement sur terrain neutre), à Berne contre les Young Boys et à Utrecht aux Pays-Bas. Le club rhodanien recevra les Autrichiens du Red Bull Salzbourg, les Grecs du PAOK Salonique, le FC Bâle et les Néerlandais de Go Ahead Eagles.

Europa League. Aston Villa et l'OL au menu d'YB et de Bâle, Olivier Giroud attendu à Berne

Europa LeagueAston Villa et l'OL au menu d'YB et de Bâle, Olivier Giroud attendu à Berne

«C'est pas mal. Je ne connais pas bien toutes les équipes mais, si je pense que nous avons de bons adversaires, nous ne jouons pas contre les meilleurs de la compétition. Il faut être honnête», a admis Fonseca en conférence de presse estimant «le tirage bon pour Lyon».

«Il sera important d'aborder tous les matches avec ambition dans cette compétition disputée par de grandes équipes. Nous verrons après ce que nous pouvons faire. L'ambition est toujours de faire mieux. Ce n'est pas facile de gagner une épreuve comme la Ligue Europa», a-t-il dit.

La saison dernière, l'OL s'est incliné en quarts de finale de l'épreuve devant Manchester United. A l'aller, au Groupama Stadium, les deux équipes s'étaient séparées sur un score de parité (2-2). Au retour, Lyon, en infériorité numérique après l'exclusion de Corentin Tolisso à la fin du temps réglementaire (89) menait pourtant 4-2 dans la prolongation (109e minute) avant d'être battu (5-4) et éliminé.

Manchester United – Lyon 5-4 ap

Manchester United – Lyon 5-4 ap

UEFA Europa League // Quart de finale retour // Saison 24/25

17.04.2025

