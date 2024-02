Penaltygate à YB : «Il y a des règles et il faut les respecter»

Penaltygate aux Young Boys! Jeudi soir à Lisbonne, Silvère Ganvoula n’aurait jamais dû tirer le penalty qu’il avait provoqué et qui a permis aux Bernois d’arracher le nul (1-1) à la 84e minute contre le Sporting Lisbonne en match retour des seizièmes de finale de l’Europa League.

Sporting CP – Young Boys 1-1 UEFA Europa League, Barrages, Match retour 22.02.2024

Le Congolais n’était pas prévu dans la liste des trois frappeurs établie par Raphaël Wicky dans laquelle figuraient Darian Males, Sandro Lauper et Cédric Itten. Il a brûlé la politesse à Males, le seul des trois tireurs désignés qui était encore sur le terrain à la 84e minute, malgré l’intervention énergique du capitaine Fabian Lustenberger. «Je suis bien heureux que Ganvoula marque ce penalty. Mais ce n’est jamais bon de voir un joueur se placer au-dessus de l’équipe, remarque Raphaël Wicky. Il y a des règles et j’attends qu’elles soient respectées.»

Cet épisode traduit un certain malaise que les Young Boys ne peuvent plus masquer. La problématique des gardiens, le manque de temps de jeu accordé l’automne dernier à Aurèle Amenda et le départ forcé de Jean-Pierre Nsame à Côme ont soulevé des vents contraires.

La quasi-certitude de la non-reconduction du contrat de Raphaël Wicky qui court jusqu’au 30 juin instaure par ailleurs une ambiance de fin de règne qui n’est jamais bonne. Mais des succès dimanche contre Servette en championnat et jeudi à Sion en Coupe feront tout oublier. En revanche, si ces deux matches devaient mal tourner...

ats