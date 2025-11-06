  1. Clients Privés
Europa League Plombé par un rouge express, YB coule dans les eaux grecques

Clara Francey

6.11.2025

YB n'est pas parvenu à imiter Bâle lors de la 4e journée d'Europa League. A Thessalonique, les Bernois ont été humiliés 4-0 par le PAOK.

Keystone-ATS

06.11.2025, 22:52

06.11.2025, 23:31

Le deuxième match de Gerardo Seoane sur le banc d'YB ne s'est pas passé comme prévu. Après avoir obtenu un bon nul contre Bâle en championnat de Super League, les joueurs de la capitale ont sombré.

Super League. Thoune consolide sa place de leader, Bâle freiné par des Young Boys à dix

Super LeagueThoune consolide sa place de leader, Bâle freiné par des Young Boys à dix

Il faut dire qu'ils ont dû disputer presque toute la rencontre à dix contre onze, puisque Gigovic a été expulsé dès la 5e. Les Grecs ont sagement attendu leur moment et ouvert le score à la 54e par Bianco. Le 2-0 est tombé à la 67e, le 3-0 à la 72e et le 4-0 à la 76e.

Les Jaune et Noir espéraient certainement récolter secrètement le point du nul dès le moment où Gigovic a rejoint les vestiaires prématurément, mais les Grecs ont su profiter de leur évidente supériorité dans le jeu.

Ce deuxième revers fait reculer YB au classement. Avec six points et un mauvais goal average, les joueurs de Seoane sont au-delà de la 20e place.

Gerardo Seoane : «Ce qui fait le plus mal, c'est de n'avoir fini aucun des trois derniers matches à 11»

Gerardo Seoane : «Ce qui fait le plus mal, c'est de n'avoir fini aucun des trois derniers matches à 11»

Au micro de blue Sport, l'entraîneur d'YB réagit à la lourde défaite (0-4) de son équipe sur la pelouse du PAOK jeudi soir en Europa League.

06.11.2025

Europa League. A l'aveugle, Xherdan Shaqiri offre sa deuxième victoire au FC Bâle

Europa LeagueA l'aveugle, Xherdan Shaqiri offre sa deuxième victoire au FC Bâle

