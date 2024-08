Le premier tour de l'Europa League nouvelle formule va connaître quelques affiches dignes de la Ligue des champions. Il y aura un Tottenham-Roma ou un Porto-Manchester United, selon le tirage au sort effectué vendredi à Monaco.

Malgré une procédure plus complexe et un pilotage presque intégralement informatisé, les parcours des équipes du chapeau 1 ne sont pas tous du même niveau. Les Glasgow Rangers se voient ainsi proposer d'affronter Tottenham, Manchester United, Lyon et l'Olympiakos en Grèce, là où le Slavia Prague, avec l'Ajax, Francfort, le Fenerbahçe à domicile et le PAOK Salonique, sur les deux premiers chapeaux, semble bien mieux loti.

La Roma, avec Francfort, Braga, AZ Alkmaar ou le Dynamo Kiev a aussi un tirage raisonnablement clément, de même que Porto qui, hormis MU, la Lazio et peut-être l'Olympiakos, sera favori contre le Maccabi Tel-Aviv, les Danois de Midtjylland, les Norvégiens de Bodo/Glimt, les Allemands d'Hoffenheim ou les Belges d'Anderlecht.

Quant à Galatasaray et Fenerbahçe, les deux équipes turques qui ont échoué en tours préliminaires d'accession à la C1, ils se rattraperont avec de belles soirées européennes. Galatasaray accueillera notamment Tottenham et ira défier l'Ajax, alors que le «Fener» vivra les retrouvailles de son entraîneur José Mourinho avec Manchester United en Turquie.

