  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Europa League Porté par Tolisso, Lyon inflige une roue de vélo au Maccabi Tel-Aviv

Gregoire Galley

27.11.2025

Après cinq matches sans succès, Lyon a renoué avec l'efficacité offensive en s'imposant 6 à 0, dont un triplé de Corentin Tolisso, aux dépens du Maccabi Tel Aviv jeudi à Backa Topola (Serbie) en match de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue Europa.

Corentin Tolisso a signé un triplé.
Corentin Tolisso a signé un triplé.
ats

Agence France-Presse

27.11.2025, 23:14

Les Lyonnais, qui n'avaient plus inscrit six buts en coupe d'Europe à l'extérieur depuis décembre 2011 à Zagreb, sont désormais leaders du classement au bénéfice de la différence de buts devant les Danois de Midtjylland. De son côté, le Maccabi, qui n'a obtenu qu'un résultat nul dans la compétition, est avant-dernier (35e).

L'OL restait sur deux défaites et trois matches nuls, après celui concédé le 23 novembre à Auxerre (0-0) au cours duquel l'équipe rhodanienne s'était montrée inoffensive.

Face à un adversaire de faible niveau, les Lyonnais ont pu reprendre confiance offensivement, portés par leur capitaine Tolisso, auteur du premier triplé de sa carrière

Europa League. A la dérive, Nice coule à pic à Porto

Europa LeagueA la dérive, Nice coule à pic à Porto

Après l'ouverture du score du Brésilien Abner, à la réception d'un centre de Mathys de Carvalho que n'avait pu reprendre Tolisso (4e), celui-ci a ensuite marqué le 500e but européen de l'OL en reprenant de la tête un centre délivré par Abner (2-0, 25e). Il s'est offert un doublé en marquant de la tête à la réception d'un centre adressé de la droite par le Tchèque Pavel Sulc (4-0, 51e).

En seconde période, le capitaine lyonnais a repris du pied droit une passe en retrait de Sulc, encore lui, deux minutes plus tard (5-0, 53e). Entre-temps, pour porter le score à 3-0, Moussa Niakhaté avait transformé un penalty accordé pour une faute sur Sulc (35e), par ailleurs deux fois passeur décisif.

C'est le premier penalty inscrit par Lyon cette saison après trois échecs dans cet exercice. A l'heure de jeu, le Tchèque Adam Karabec, entré en cours de seconde période a inscrit le sixième but (6-0, 62e).

Europa League. Zéro pointé pour les Suisses : Bâle et Shaqiri rendent les armes à Genk

Europa LeagueZéro pointé pour les Suisses : Bâle et Shaqiri rendent les armes à Genk

Les plus lus

Casse du Louvre: les profils étonnants du commando dévoilés
Johnny Depp se livre: «Avec Vanessa Paradis, j'avais le temps d'être père»
Golf : un ancien champion, qui avait défrayé la chronique, est décédé
Le Conseil d'Etat vaudois a choisi ses vins et fromage pour 2026
Après une nouvelle humiliation, Liverpool pose un ultimatum à Slot
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration