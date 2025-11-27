Après cinq matches sans succès, Lyon a renoué avec l'efficacité offensive en s'imposant 6 à 0, dont un triplé de Corentin Tolisso, aux dépens du Maccabi Tel Aviv jeudi à Backa Topola (Serbie) en match de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue Europa.

Corentin Tolisso a signé un triplé. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

Les Lyonnais, qui n'avaient plus inscrit six buts en coupe d'Europe à l'extérieur depuis décembre 2011 à Zagreb, sont désormais leaders du classement au bénéfice de la différence de buts devant les Danois de Midtjylland. De son côté, le Maccabi, qui n'a obtenu qu'un résultat nul dans la compétition, est avant-dernier (35e).

L'OL restait sur deux défaites et trois matches nuls, après celui concédé le 23 novembre à Auxerre (0-0) au cours duquel l'équipe rhodanienne s'était montrée inoffensive.

Face à un adversaire de faible niveau, les Lyonnais ont pu reprendre confiance offensivement, portés par leur capitaine Tolisso, auteur du premier triplé de sa carrière

Après l'ouverture du score du Brésilien Abner, à la réception d'un centre de Mathys de Carvalho que n'avait pu reprendre Tolisso (4e), celui-ci a ensuite marqué le 500e but européen de l'OL en reprenant de la tête un centre délivré par Abner (2-0, 25e). Il s'est offert un doublé en marquant de la tête à la réception d'un centre adressé de la droite par le Tchèque Pavel Sulc (4-0, 51e).

En seconde période, le capitaine lyonnais a repris du pied droit une passe en retrait de Sulc, encore lui, deux minutes plus tard (5-0, 53e). Entre-temps, pour porter le score à 3-0, Moussa Niakhaté avait transformé un penalty accordé pour une faute sur Sulc (35e), par ailleurs deux fois passeur décisif.

C'est le premier penalty inscrit par Lyon cette saison après trois échecs dans cet exercice. A l'heure de jeu, le Tchèque Adam Karabec, entré en cours de seconde période a inscrit le sixième but (6-0, 62e).