Lille s'est qualifié pour les huitièmes de finale de l’Europa League en renversant l'Etoile rouge (2-0) après prolongations lors du barrage retour jeudi à Belgrade.

Olivier Giroud et Lille ont renversé la vapeur à Belgrade. IMAGO/MN Press Photo

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Battus 1-0 à domicile il y a une semaine, les Nordistes ont refait leur retard d'entrée au Stade Rajko-Mitic sur une tête d'Olivier Giroud à la réception d'un centre millimétré de Benjamin André (5e). Nathan Ngoy a marqué le but décisif durant la première prolongation (99e).

Les Dogues de Bruno Genesio joueront leur huitième de finale contre Aston Villa ou Lyon. Le tirage au sort aura lieu vendredi.

