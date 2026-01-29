  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Europa League Sale soirée pour les Suisses : YB et Bâle déjà éliminés !

Clara Francey

29.1.2026

Le parcours des deux clubs suisses engagés en Europa League s'est terminé jeudi soir. Young Boys (25e) et Bâle (30e) ont terminé hors du top 24 à l'issue de la dernière journée de la phase de ligue.

Stuttgart – Young Boys 3-2

Stuttgart – Young Boys 3-2

UEFA Europa League | Matchday 8 | Saison 25/26

29.01.2026

Keystone-ATS

29.01.2026, 22:58

29.01.2026, 23:32

Ce sont surtout les Bernois qui peuvent nourrir d'énormes regrets. Menés 2-0 après 7 minutes à Stuttgart, les joueurs de la capitale ont eu le mérite de revenir à 2-2 grâce à des réussites d'Armin Gigovic (42e) et Sandro Lauper (57e) et ont provisoirement figuré à la 24e et dernière place qualificative pour les barrages. Mais un but encaissé à la 90e leur a finalement coûté la qualification.

YB termine donc au 25e rang, à égalité avec les Norvégiens de Brann (9 points), mais avec une moins bonne différence de buts. La déroute 4-0 sur le terrain du PAOK Salonique en novembre aura finalement coûté cher aux Bernois.

Lichtsteiner rate ses débuts

A Bâle, l'ère Stephan Lichtsteiner, qui a succédé à Ludovic Magnin sur le banc, a débuté par une défaite 1-0 face au Viktoria Plzen. Les Rhénans ont moins de regrets à avoir que les Bernois, puisque même une victoire ne leur aurait pas suffi pour terminer parmi les 24 premiers de la phase de ligue.

Super League. Stephan Lichtsteiner, coach du FC Bâle : «J'essaie d'être crédible»

Super LeagueStephan Lichtsteiner, coach du FC Bâle : «J'essaie d'être crédible»

Bâle – Viktoria Plzeň 0-1

Bâle – Viktoria Plzeň 0-1

UEFA Europa League | Matchday 8 | Saison 25/26

29.01.2026

Mais cette défaite face aux Tchèques vient conclure une campagne décevante lors de laquelle les Bâlois n'auront remporté que deux rencontres. Cet ultime revers a été causé par un but de Jiri Panos, un jeune milieu tchèque de 18 ans (39e).

Malgré le soutien de leur public, les champions de Suisse n'ont pas vraiment fait douter les vice-champions de Tchéquie. La confiance reste donc en berne au Parc Saint-Jacques avant la réception du leader Thoune dimanche en Super League (16h30).

Léo Leroy : «On n’a pas été à la hauteur»

Léo Leroy : «On n’a pas été à la hauteur»

Le milieu de terrain du FC Bâle réagit au micro de blue Sport à l’élimination de son équipe en Europa League dès la phase de ligue.

29.01.2026

La soirée à également permis de définir les huit équipes directement qualifiées pour les 8es de finale. Il s'agit, dans l'ordre, de Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis Séville, Porto, Braga, Fribourg et l'AS Rome.

Les plus lus

Dollar affaibli: les Américains paient l’addition
Trump explique ses yeux clos en conseil des ministres
Second entraînement annulé et descente dames modifiée
Le cours de l'or décroche de plus de 5%
Les Etats-Unis se dirigent vers la paralysie budgétaire
La rente-pont est moins utilisée que prévu par les chômeurs âgés

Le classement