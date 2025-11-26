  1. Clients Privés
Coupes d’Europe YB peut compter sur Sanches, l’adversité monte d'un cran pour le LS

ATS

26.11.2025 - 12:41

Le Lausanne-Sport se déplace jeudi (18h45) en Pologne pour son quatrième match de Conference League. Après deux victoires et un match nul, la tâche s'annonce un poil plus relevée face au Lech Poznan.

Conditions compliquées pour le LS en Pologne

Conditions compliquées pour le LS en Pologne

Point de la situation avant la 4e rencontre européenne du Lausanne-Sport, qui se déplace sur la pelouse du Lech Poznan. Une rencontre à suivre dès 18h15 sur blue Sport.

27.11.2025

Keystone-SDA

26.11.2025, 12:41

27.11.2025, 17:19

Le champion en titre de Pologne s'est retrouvé en C4 après avoir échoué au 3e tour de la Ligue des champions et en barrages de l'Europa League. Quart de finaliste de la dernière-née des Coupes d'Europe en 2023, Poznan affiche toutefois un moins bon bilan que le LS à mi-chemin de la phase de ligue.

KKS Lech Poznań - FC Lausanne-Sport
live
KKS Lech Poznań - FC Lausanne-Sport

je 27.11. 18:10 - 21:00 ∙ blue Sports Live ∙ KKS Lech Poznań - FC Lausanne-Sport

Louer avec tv.blue.ch

Victorieux du Rapid Vienne en ouverture (4-1), le club polonais a concédé une surprenante défaite face aux Lincoln Red Imps de Gibraltar (2-1) avant de gâcher une avance de deux buts contre les Madrilènes du Rayo Vallecano (3-2).

Avec ses 7 points obtenus contre Breidablik (3-0), Hamrun (1-0) et l'Omonia Nicosie (0-0), Lausanne figure à la 5e place du classement, synonyme de qualification directe pour les 8es de finale. Un ou deux points supplémentaires permettraient sans doute aux Vaudois de s'assurer une place dans les 24 premiers et avec, la certitude de vivre un printemps européen.

Conference League. Un pénalty manqué à la dernière seconde et le LS égare ses premiers points

Conference LeagueUn pénalty manqué à la dernière seconde et le LS égare ses premiers points

Les hommes de Peter Zeidler devront pour cela afficher un bien meilleur visage que dimanche à Saint-Gall, où ils se sont piteusement inclinés 1-0 après avoir joué à 11 contre 10 pendant plus d'une mi-temps. Une grosse performance en Pologne confirmerait que l'Europe leur convient décidément mieux que la Super League cette saison.

YB et Bâle en déplacement

En Europa League, Bâle et Young Boys font face à des défis différents. Les Bernois se mesurent à Aston Villa, actuel quatrième de Premier League, à Birmingham (18h45). Ils tenteront de prendre leur revanche sur les Anglais, qui s'étaient imposés sans trembler au Wankdorf l'année passée en Ligue des champions (3-0).

Aston Villa FC - BSC Young Boys
live
Aston Villa FC - BSC Young Boys

je 27.11. 18:10 - 21:00 ∙ blue Sports Live ∙ Aston Villa FC - BSC Young Boys

Louer avec tv.blue.ch

La tâche est sur le papier un peu plus simple pour les Rhénans, qui se rendent en Belgique sur le terrain du RC Genk (21h00). Les Bâlois n'ont toutefois pas encore gagné à l'extérieur depuis le début de la phase de ligue. Leurs deux victoires contre Stuttgart (2-0) et le Steaua Bucarest (3-1) ont été acquises au Parc Saint-Jacques.

Avec six points chacun, les deux clubs suisses de C3 ont encore besoin de quelques points pour espérer terminer dans le top 24.

KRC Genk - FC Bâle 1893
KRC Genk - FC Bâle 1893

je 27.11. 20:25 - 23:50 ∙ blue Sports Live ∙ KRC Genk - FC Bâle 1893

Louer avec tv.blue.ch
  • tv.blue.ch

  • L'événement commence dans:  1h et 18min 33sec

Alvyn Sanches de retour, en jaune et noir

Alvyn Sanches de retour, en jaune et noir

Blessé en mars lors de sa première sélection avec la Nati, la pépite lausannoise Alvyn Sanches est de retour sur les terrains depuis quelques semaines. Il retrouve petit à petit du temps de jeu avec son nouveau club YB.

27.11.2025

