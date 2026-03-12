  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Europa League Scènes «de peur et de panique» avant le match Celta - Lyon

Nicolas Larchevêque

12.3.2026

Des heurts ont éclaté dans la nuit de mercredi à jeudi entre supporters du Celta Vigo et de l'Olympique lyonnais, faisant quelques blessés légers, a indiqué jeudi la police espagnole, à quelques heures de la rencontre d’Europa League à Vigo entre les deux clubs.

Des heurts ont éclaté dans la nuit de mercredi à jeudi entre supporters du Celta Vigo et de l'Olympique lyonnais.
Des heurts ont éclaté dans la nuit de mercredi à jeudi entre supporters du Celta Vigo et de l'Olympique lyonnais.
KEYSTONE

Agence France-Presse

12.03.2026, 14:44

«Il y a eu une rixe entre deux groupes de supporters», a déclaré à l'AFP une porte-parole de la police, précisant que des personnes avaient été légèrement «blessées», mais sans en préciser le nombre exact. «Il s'agit de petites coupures» principalement, a-t-elle poursuivi, expliquant que les faits étaient survenus «peu avant minuit» lorsqu'«un groupe a attaqué un autre groupe, qui se trouvait dans un bar».

«Ils ont cassé des vitres et jeté des feux de Bengale à l'intérieur... On a ressenti de la peur, de la panique. Les dégâts sont principalement matériels», a raconté le responsable du bar, cité par la presse locale de Vigo, estimant que «cela aurait pu être bien plus grave».

Le Celta «condamne fermement»

Contactés par l'AFP, les services de secours de Galice ont expliqué de leur côté avoir reçu «un appel à 23h45» en lien avec la rixe, mais ceux-ci n'ont pas souhaité indiquer le nombre de blessés dans ces heurts.

Dans un communiqué publié jeudi en début d'après-midi, le Celta Vigo a dit «condamner fermement tout type d'acte violent, comme celui survenu hier soir dans une rue du centre-ville contre des supporters de l'Olympique lyonnais».

Le club du nord-ouest de l'Espagne «souhaite que, tant le match de ce soir que celui du retour à Lyon (jeudi prochain, ndlr), se déroulent sans autres incidents», a-t-il ajouté. Le Celta Vigo et l'OL s'affrontent jeudi à 21h00 dans le cadre des huitièmes de finale aller d’Europa League.

Real Club Celta - Olympique Lyonnais
Real Club Celta - Olympique Lyonnais

je 12.03. 20:30 - 23:30 ∙ blue Sports Live ∙ Real Club Celta - Olympique Lyonnais

Louer avec tv.blue.ch
  • tv.blue.ch

  • L'événement commence dans:  3h et 48min 42sec

Les plus lus

Images impressionnantes : deux pétroliers attaqués au large de l'Irak
12 personnes touchées, 2 décès : des charcuteries pointées du doigt
Des milliers de bulletins ont été remplis incorrectement dimanche – surtout à cause d’une erreur
«Il y a urgence, ça ne peut plus continuer comme ça»
Testostérone : pourquoi de plus en plus de femmes s’y intéressent