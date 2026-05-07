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Coupes d’Europe Scintillant, Johan Manzambi propulse Freiburg en finale

Gregoire Galley

7.5.2026

Le SC Fribourg s'est qualifié pour la finale d'Europa League en battant Braga 3-1 lors du match retour (1-2 à l'aller). L'international suisse Johan Manzambi a inscrit le but libérateur.

Freiburg – Braga 3-1

Freiburg – Braga 3-1

UEFA Europa League | Demi-finale retour | Saison 25/26

07.05.2026

Keystone-ATS

07.05.2026, 22:54

07.05.2026, 23:25

Manzambi a inscrit le 2-0 à la 41e minute d'une superbe frappe des seize mètres, un score permettant à son club de disputer la première finale européenne de son histoire. Auparavant, son coéquipier Lukas Kübler avait ouvert la marque à la 19e, profitant des espaces dans la défense d'une équipe de Braga réduite à 10 dès la 6e.

En deuxième mi-temps, Kübler a assuré la qualification des siens en inscrivant le doublé à la 73e. Pau Victor a sauvé l'honneur des visiteurs en inscrivant le 3-1 à la 79e.

Aston Villa écrase Notthingam

Le SC Fribourg affrontera Aston Villa le 20 mai prochain à Istanbul. Battus 1-0 à l'aller, les Villans ont écrasé Nottingham Forest 4-0.

Aston Villa – Nottingham Forest 4-0

Aston Villa – Nottingham Forest 4-0

UEFA Europa League | Demi-finale retour | Saison 25/26

07.05.2026

Les hommes d'Unai Emery ont fait la différence en deuxième période, d'abord grâce à un penalty transformé par Emiliano Buendia (57e), avant que John McGinn ne parachève le succès des siens avec un doublé (77e/80e). A noter que le Vaudois Dan Ndoye a fait son retour sur le banc de Nottingham, mais n'a pas joué.

En Conference League, Crystal Palace s'est qualifié sans trembler en battant à nouveau le Shakhtar Donetsk 2-1, après son succès 3-1 au match aller.

Crystal Palace – Shaktar 2-1

Crystal Palace – Shaktar 2-1

UEFA Conference League | Demi-finale retour | Saison 25/26

07.05.2026

Les Eagles tenteront de remporter une première coupe à l'échelle continentale face au Rayo Vallecano, tombeur de Strasbourg 1-0 lors du match retour (même score à l'aller). La finale aura lieu le 27 mai à Leipzig.

Strassbourg – Rayo Vallecano 0-1

Strassbourg – Rayo Vallecano 0-1

UEFA Conference League | Demi-finale retour | Saison 25/26

07.05.2026

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