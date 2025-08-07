Le choc psychologique espéré ne s’est pas produit. Trois jours après le renvoi de Thomas Häberli, le Servette FC a concédé une quatrième défaite de rang.

𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛



Servette s'incline dans cette première manche et devra réaliser l'exploit la semaine prochaine à Utrecht !



Merci aux 11'744 supporters présents ce soir au Stade de Genève ❤️



🔜 Prochain match à domicile ce dimanche face à GC.#FromGenevaToEurope pic.twitter.com/qfqWdcN5QO — Servette FC (@ServetteFC) August 7, 2025

Keystone-SDA ATS

Malgré l’ouverture du score de Jérémy Guillemenot à la 12e minute, les Grenat se sont inclinés 3-1 au Stade de Genève devant le FC Utrecht en match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue Europa. Surclassés après le repos par une équipe poussée par ses 2000 supporters, ils n’auront pratiquement rien à espérer au match retour aux Pays-Bas. Leur avenir européen, déjà bien plombé par leur élimination face au Viktoria Plzen, semble bien sombre avec la perspective d’un barrage en Conference League contre le Shakhtar Donetzk ou Panathinaïkos.

Appelé à assurer l’intérim à la tête de l’équipe avec Alexandre Alphonse, Bojan Dimic n’a pas pu faire de miracles. Privée de son patron Steve Rouiller blessé, sa défense a cédé à trois reprises en l’espace de dix minutes en seconde période. Elle a payé tout simplement le manque de rigueur des quatre joueurs alignés devant Joël Mall, désormais le gardien titulaire tant en Coupes d’Europe qu’en championnat.

Les autres secteurs de jeu sont à l’avenant. Timothé Cognat et Miroslav Stevanovic ont de plus en plus de peine à tenir la distance. Quant aux nouvelles recrues Giotto Morandi et Lamine Fomba, leur apport demeure bien modeste. S’il entend jouer à nouveau les premiers rôles en Super League, le Servette FC doit impérativement se montrer plus entreprenant sur le marché des transferts. Aujourd’hui, le constat est sans appel: le Servette FC est bien moins fort que la saison dernière. Ses renforts n’en sont pas et l’ombre d’une saison noire est de plus en plus envahissante.