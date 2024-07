Servette affrontera les Portugais de Braga ou les Israéliens du Maccabi Petah-Tikva au 3e tour des qualifications de l'Europa League. Le match retour aura lieu le jeudi 15 août à Genève, une semaine après l'aller.

Braga constituerait un adversaire coriace pour Servette. Les Portugais ont effet terminé quatrièmes du dernier championnat derrière le trio Sporting, Benfica et Porto. Le Maccabi Petah-Tikva doit quant à lui sa place dans ces qualifications à sa victoire en Coupe d'Israël, comme Servette.

Les Servettiens seront fixés le jeudi 1er août, date du match retour entre ces deux adversaires potentiels. En cas de victoire, ils devront encore passer par la case barrages avant d'atteindre la phase de groupes. Une élimination les reverserait en barrages de la Conference League.

En Conference League, la tâche sera plus difficile pour Zurich et Saint-Gall s'ils parviennent à passer le 2e tour contre les Irlandais de Shelbourne et les Kazakhs de Tobol respectivement. Le FCZ ferait probablement face au Vitoria Guimarães (Portugal), qui ne devrait pas avoir de mal à battre Floriana (Malte), tandis que Saint-Gall aurait affaire à Riga ou aux Polonais de Wroclaw.

