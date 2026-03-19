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Europa League Soirée faste pour Rodriguez, Freuler et Bologne se qualifient au bout de la nuit

Gregoire Galley

19.3.2026

Ricardo Rodriguez avec le Betis Séville et Remo Freuler avec Bologne ont validé leur billet pour les quarts de finale de l’Europa League jeudi soir.

Roma – Bologna 3:4 ap

Roma – Bologna 3:4 ap

UEFA Europa League | 8e de finale retour | Saison 25/26

19.03.2026

,

Rédaction blue Sport, Agence France-Presse

19.03.2026, 23:39

20.03.2026, 00:01

Le club transalpin a eu besoin des prolongations pour écarter la Roma sur le score de 4-3. De son côté, la formation espagnole a facilement pris la mesure du Panathinaikos 4-0.

Trop lent au démarrage, trop tendre ensuite, Lille n'a pas réussi à écrire le bout d'histoire qu'il espérait chez Aston Villa, où une défaite 2-0 a mis fin à son rêve européen avant les quarts de finale de L’Europa League.

Aston Villa – LOSC 2:0

Aston Villa – LOSC 2:0

UEFA Europa League | 8e de finale retour | Saison 25/26

19.03.2026

Dans la dernière rencontre de la soirée, Stuttgart et Luca Jaquez ont subi la loi de Porto 2-0. Ce succès permet aux Portugais de poursuivre leur aventure européenne.

Porto – Stuttgart 2:0

Porto – Stuttgart 2:0

UEFA Europa League | 8e de finale retour | Saison 25/26

19.03.2026

Europa League. Manzambi et Freiburg se régalent, Lyon sort par la petite porte

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