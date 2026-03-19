Ricardo Rodriguez avec le Betis Séville et Remo Freuler avec Bologne ont validé leur billet pour les quarts de finale de l’Europa League jeudi soir.

Roma – Bologna 3:4 ap UEFA Europa League | 8e de finale retour | Saison 25/26 19.03.2026

Rédaction blue Sport, Agence France-Presse Gregoire Galley

Le club transalpin a eu besoin des prolongations pour écarter la Roma sur le score de 4-3. De son côté, la formation espagnole a facilement pris la mesure du Panathinaikos 4-0.

Trop lent au démarrage, trop tendre ensuite, Lille n'a pas réussi à écrire le bout d'histoire qu'il espérait chez Aston Villa, où une défaite 2-0 a mis fin à son rêve européen avant les quarts de finale de L’Europa League.

Aston Villa – LOSC 2:0 UEFA Europa League | 8e de finale retour | Saison 25/26 19.03.2026

Dans la dernière rencontre de la soirée, Stuttgart et Luca Jaquez ont subi la loi de Porto 2-0. Ce succès permet aux Portugais de poursuivre leur aventure européenne.