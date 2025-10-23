La troisième journée d'Europa League se tient ce jeudi soir. Le FC Bâle, qui reste sur un succès 2-0 contre Stuttgart, se déplace à une centaine de kilomètres de chez lui pour y affronter l'Olympique Lyonnais. Ce duel marque le retour au Groupama Stadium de Xherdan Shaqiri, passé par le club français il y a quatre ans.

Rédaction blue Sport Clara Francey

Olympique Lyonnais - FC Bâle 1893