Europa League LIVE : suivez le match OL - Bâle

Clara Francey

23.10.2025

La troisième journée d'Europa League se tient ce jeudi soir. Le FC Bâle, qui reste sur un succès 2-0 contre Stuttgart, se déplace à une centaine de kilomètres de chez lui pour y affronter l'Olympique Lyonnais. Ce duel marque le retour au Groupama Stadium de Xherdan Shaqiri, passé par le club français il y a quatre ans.

Toutes les rencontres de l’Europa League et de la Conference League sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport».

Rédaction blue Sport

23.10.2025, 18:35

Olympique Lyonnais - FC Bâle 1893

Olympique Lyonnais - FC Bâle 1893
live
Olympique Lyonnais - FC Bâle 1893

je 23.10. 18:10 - 21:00 ∙ blue Sports Live ∙ Olympique Lyonnais - FC Bâle 1893

Louer avec tv.blue.ch
Europa League. Un joueur de l'OL disqualifié quelques heures avant d'affronter Bâle !

Europa LeagueUn joueur de l'OL disqualifié quelques heures avant d'affronter Bâle !

Europa League