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Europa League LIVE : suivez les 8es de finale retour

Clara Francey

19.3.2026

Les 8es de finale retour de l’Europa League se concluent ce jeudi soir avec quatre rencontres au menu à 21h00. Tenu en échec sur sa pelouse à l’aller (1-1), Bologne, avec Remo Freuler et Simon Sohm, se déplace notamment dans la capitale pour y défier l’AS Rome dans un choc 100% italien.

Toutes les rencontres de l’Europa League sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport».

Rédaction blue Sport

19.03.2026, 20:50

Europa League. Freuler et Bologne accrochés par la Roma, Aston Villa refroidit Lille

Europa LeagueFreuler et Bologne accrochés par la Roma, Aston Villa refroidit Lille

AS Rome - Bologne FC 1909

Résultat à l’aller : 1-1

AS Roma - Bologna FC 1909
live
AS Roma - Bologna FC 1909

je 19.03. 20:25 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ AS Roma - Bologna FC 1909

Louer avec tv.blue.ch

Aston Villa FC - LOSC Lille

Résultat à l’aller : 1-0

Aston Villa FC - LOSC Lille
live
Aston Villa FC - LOSC Lille

je 19.03. 20:25 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ Aston Villa FC - LOSC Lille

Louer avec tv.blue.ch

FC Porto - VfB Stuttgart

Résultat à l’aller : 2-1

FC Porto - VfB Stuttgart
live
FC Porto - VfB Stuttgart

je 19.03. 20:25 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ FC Porto - VfB Stuttgart

Louer avec tv.blue.ch

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