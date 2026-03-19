Les 8es de finale retour de l’Europa League se concluent ce jeudi soir avec quatre rencontres au menu à 21h00. Tenu en échec sur sa pelouse à l’aller (1-1), Bologne, avec Remo Freuler et Simon Sohm, se déplace notamment dans la capitale pour y défier l’AS Rome dans un choc 100% italien.
Toutes les rencontres de l’Europa League sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport».
AS Rome - Bologne FC 1909
Résultat à l’aller : 1-1
je 19.03. 20:25 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ AS Roma - Bologna FC 1909
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L'événement a commencé
Aston Villa FC - LOSC Lille
Résultat à l’aller : 1-0
je 19.03. 20:25 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ Aston Villa FC - LOSC Lille
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L'événement a commencé
FC Porto - VfB Stuttgart
Résultat à l’aller : 2-1
je 19.03. 20:25 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ FC Porto - VfB Stuttgart
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