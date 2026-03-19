Les 8es de finale retour de l’Europa League se concluent ce jeudi soir avec quatre rencontres au menu à 21h00. Tenu en échec sur sa pelouse à l’aller (1-1), Bologne, avec Remo Freuler et Simon Sohm, se déplace notamment dans la capitale pour y défier l’AS Rome dans un choc 100% italien.

Toutes les rencontres de l’Europa League sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport».

Rédaction blue Sport Clara Francey

AS Rome - Bologne FC 1909

Résultat à l’aller : 1-1

live AS Roma - Bologna FC 1909 je 19.03. 20:25 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ AS Roma - Bologna FC 1909 Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement a commencé

Aston Villa FC - LOSC Lille

Résultat à l’aller : 1-0

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L'événement a commencé

FC Porto - VfB Stuttgart

Résultat à l’aller : 2-1