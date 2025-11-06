Suivez PAOK - YB et Lausanne - Omonoia en direct

  1. Clients Privés
Coupes d'Europe Suivez les matches d'YB et de Lausanne en direct

Clara Francey

6.11.2025

La troisième journée de Conference League et la quatrième journée d'Europa League se tiennent ce jeudi soir. Le Lausanne-Sport, qui reste sur deux victoires, reçoit à la Tuilière l'Omónia Nicosie. En Europa League, YB, qui reste sur une victoire contre Ludogorets (3-2), se déplace à Thessalonique pour y affronter le PAOK.

Conference League. Une «équipe forte, très forte» : le LS se frotte au défi chypriote

Conference LeagueUne «équipe forte, très forte» : le LS se frotte au défi chypriote

Toutes les rencontres de l’Europa League et de la Conference League sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport».

Rédaction blue Sport

06.11.2025, 20:50

PAOK FC - BSC Young Boys (Europa League)

UHD HDR PAOK FC - BSC Young Boys
live
UHD HDR PAOK FC - BSC Young Boys

je 06.11. 20:25 - 23:50 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR PAOK FC - BSC Young Boys

Louer avec tv.blue.ch
Coupes d'Europe. Lausanne doit confirmer, Bâle doit gagner

Coupes d'EuropeLausanne doit confirmer, Bâle doit gagner

FC Lausanne-Sport - Omonoia FC (Conference League)

UHD HDR FC Lausanne-Sport - Omonia FC
live
UHD HDR FC Lausanne-Sport - Omonia FC

je 06.11. 20:25 - 23:50 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR FC Lausanne-Sport - Omonia FC

Louer avec tv.blue.ch
Hamrun Spartans – Lausanne 0-1

Hamrun Spartans – Lausanne 0-1

UEFA Conference League | Matchday 2 | Saison 25/26

23.10.2025

Europa League

Conference League