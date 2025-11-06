Suivez PAOK - YB et Lausanne - Omonoia en direct

La troisième journée de Conference League et la quatrième journée d'Europa League se tiennent ce jeudi soir. Le Lausanne-Sport, qui reste sur deux victoires, reçoit à la Tuilière l'Omónia Nicosie. En Europa League, YB, qui reste sur une victoire contre Ludogorets (3-2), se déplace à Thessalonique pour y affronter le PAOK.

Toutes les rencontres de l’Europa League et de la Conference League sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport».

Rédaction blue Sport Clara Francey

PAOK FC - BSC Young Boys (Europa League)

live UHD HDR PAOK FC - BSC Young Boys je 06.11. 20:25 - 23:50 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR PAOK FC - BSC Young Boys Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement a commencé

FC Lausanne-Sport - Omonoia FC (Conference League)

live UHD HDR FC Lausanne-Sport - Omonia FC je 06.11. 20:25 - 23:50 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR FC Lausanne-Sport - Omonia FC Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement a commencé