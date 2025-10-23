  1. Clients Privés
Coupes d'Europe Suivez les matches d'YB et de Lausanne en direct

Clara Francey

23.10.2025

La deuxième journée de Conference League et la troisième journée d'Europa League se tiennent ce jeudi soir. Après son succès inaugural contre Breiðablik (3-0), le Lausanne-Sport se déplace à Malte pour y affronter le Hamrun Spartans FC. En Europa League, YB, qui reste sur une victoire contre le FCSB (2-0), reçoit Ludogorets au Wankdorf.

Toutes les rencontres de l’Europa League et de la Conference League sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport».

Rédaction blue Sport

23.10.2025, 20:50

Conference League. Le Lausanne-Sport pour enchaîner à Malte

Conference LeagueLe Lausanne-Sport pour enchaîner à Malte

BSC Young Boys - PFC Ludogorets 1945 (Europa League)

BSC Young Boys - PFC Ludogorets 1945
live
BSC Young Boys - PFC Ludogorets 1945

je 23.10. 20:25 - 23:50 ∙ blue Sports Live ∙ BSC Young Boys - PFC Ludogorets 1945

Louer avec tv.blue.ch

Hamrun Spartans FC - FC Lausanne-Sport (Conference League)

Hamrun Spartans FC - FC Lausanne-Sport
live
Hamrun Spartans FC - FC Lausanne-Sport

je 23.10. 20:25 - 23:50 ∙ blue Sports Live ∙ Hamrun Spartans FC - FC Lausanne-Sport

Louer avec tv.blue.ch
Conference League. Souverain, le Lausanne-Sport régale son public

Conference LeagueSouverain, le Lausanne-Sport régale son public

Lausanne-Sport : Karlo Letica retrouve la Coupe d'Europe

Lausanne-Sport : Karlo Letica retrouve la Coupe d'Europe

Le portier de 28 ans, qui avait déjà goûté à la Champions League avec Bruges en 2018, va rejouer sur la scène européenne avec Lausanne. Le Croate revient sur son expérience et ses ambitions pour cette saison.

01.10.2025

