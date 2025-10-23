La deuxième journée de Conference League et la troisième journée d'Europa League se tiennent ce jeudi soir. Après son succès inaugural contre Breiðablik (3-0), le Lausanne-Sport se déplace à Malte pour y affronter le Hamrun Spartans FC. En Europa League, YB, qui reste sur une victoire contre le FCSB (2-0), reçoit Ludogorets au Wankdorf.

Toutes les rencontres de l’Europa League et de la Conference League sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport».

Rédaction blue Sport Clara Francey

BSC Young Boys - PFC Ludogorets 1945 (Europa League)

Hamrun Spartans FC - FC Lausanne-Sport (Conference League)

