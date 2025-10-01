  1. Clients Privés
Coupes d’Europe Lausanne, Bâle et YB en quête de réponses sur le front continental

ATS

1.10.2025 - 16:45

Trois clubs suisses seront en lice sur le front européen jeudi, dont un romand. Le Lausanne-Sport disputera son premier match en Conference League lors de la réception des Islandais de Breidablik.

Lausanne-Sport : Karlo Letica retrouve la Coupe d'Europe

Lausanne-Sport : Karlo Letica retrouve la Coupe d'Europe

Le portier de 28 ans, qui avait déjà goûté à la Champions League avec Bruges en 2018, va rejouer sur la scène européenne avec Lausanne. Le Croate revient sur son expérience et ses ambitions pour cette saison.

01.10.2025

Keystone-SDA

01.10.2025, 16:45

01.10.2025, 17:15

Après avoir franchi victorieusement trois tours de qualification, les Vaudois ont leur récompense avec cette participation à la phase de ligue de la troisième compétition européenne. Les hommes de Peter Zeidler joueront à la Tuilière dès 18h45 face aux Islandais, qui ont eux aussi dû batailler durant trois tours qualificatifs.

Super League. «On le vit mal» - Lausanne-Sport, le grand paradoxe

Super League«On le vit mal» - Lausanne-Sport, le grand paradoxe

En difficulté en Super League, où ils sont avant-derniers et n'ont gagné qu'un match sur sept, les Lausannois n'auront rien à perdre sur la scène européenne. Mais il est clair que leur objectif prioritaire reste le championnat.

Réactions attendues

En Europa League, tant Bâle que les Young Boys ont perdu lors de la 1re journée. Les Rhénans, qui s'étaient inclinés 2-1 dans le sud de l'Allemagne contre le SC Fribourg, accueillent dès 21h00 un autre club de Bundesliga, en l'occurrence le VfB Stuttgart, actuel 5e de son championnat.

Europa League. Bâle plie face à son voisin encombrant, Freiburg

Europa LeagueBâle plie face à son voisin encombrant, Freiburg

Le FCB ne respire pas la sérénité, puisqu'il a été battu à domicile ce week-end en Super League par Lucerne. Les champions de Suisse devront hausser leur niveau de jeu s'ils entendent obtenir quelque chose face aux derniers vainqueurs de la Coupe d'Allemagne.

Après son revers 4-1 au Wankdorf face au Panathinaikos Athènes il y a une semaine, YB se déplace pour affronter le champion de Roumanie Steaua Bucarest (18h45). Les Bernois ont renoué avec la victoire dimanche face à Thoune 4-2, grâce à une bonne 2e mi-temps.

Europa League. Un départ catastrophique pour YB, fessé devant son public

Europa LeagueUn départ catastrophique pour YB, fessé devant son public

Conference League