  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Coupes d’Europe Lausanne pour conclure, Servette et Lugano pour un miracle

ATS

13.8.2025 - 09:30

Trois clubs suisses sont engagés jeudi au 3e tour retour des qualifications pour les Coupes d'Europe. Le Lausanne-Sport est le mieux placé pour atteindre les play-off.

Kaly Sene et le LS sont bien partis pour se hisser en play-off de la Conference League.
Kaly Sene et le LS sont bien partis pour se hisser en play-off de la Conference League.
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.08.2025, 09:30

L'équipe dirigée par Peter Zeidler ouvrira les feux dès 16h00 à Astana en Conference League. Les Vaudois, qui ont rejoint la capitale du Kazakhstan en charter (sept heures de vol) ont gagné 3-1 lors du match aller. Ils semblent avoir les moyens de franchir cet obstacle, et ce d'autant plus qu'ils pourront aligner Gaoussou Diakité, qui était suspendu lors du premier duel contre les Kazakhs.

Conference League. Lausanne domine Astana et fait un bon pas vers les play-off

Conference LeagueLausanne domine Astana et fait un bon pas vers les play-off

Les deux autres équipes helvétiques sont bien plus mal engagées. Servette, qui se rendra à Utrecht dès 20h00 en Europa League, a été battu 3-1 chez lui par les Néerlandais il y a une semaine.

Pour sa première sur le banc grenat, Jocelyn Gourvennec aura donc besoin d'un petit miracle pour renverser la situation. En cas d'élimination, les Genevois seraient reversés en play-off de Conference League où ils se mesureraient au Panathinaikos Athènes ou au Shakhtar Donetsk.

«Un jeu pétillant et créatif». Jocelyn Gourvennec au Servette FC pour remobiliser les troupes

«Un jeu pétillant et créatif»Jocelyn Gourvennec au Servette FC pour remobiliser les troupes

En Conference League, aussi à 20h00, Lugano tentera de sauver l'honneur ou ce qu'il en reste en Slovénie contre Celje après avoir été écrasé 5-0 au match aller à Thoune. Les espoirs tessinois de passer ce tour sont quasi nuls, même si les bianconeri ont signé leur premier succès de la saison dimanche en Super League contre Bâle.

Rififi au FC Lugano. Renato Steffen : «C’est mon nom qui est traîné dans la boue»

Rififi au FC LuganoRenato Steffen : «C’est mon nom qui est traîné dans la boue»

Sur le même thème

Gourvennec : «Je viens avec beaucoup d’humilité»

Gourvennec : «Je viens avec beaucoup d’humilité»

Le nouvel entraîneur français de Servette se prête à l'exercice de la conférence de presse afin de présenter son plan de jeu à la tête de l'équipe.

12.08.2025

Les plus lus

Que doivent finalement payer les consommateurs américains?
Trump et Poutine en Alaska: les enjeux d’une rencontre déjà historique
Daniel Brélaz tente une manoeuvre risquée et démolit sa voiture !
En Suisse alémanique, Manor s’apprête à céder ses magasins alimentaires à Coop
«Fichez le camp !» - Tollé autour des vacances de JD Vance