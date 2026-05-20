Le SC Fribourg de Johan Manzambi a vu son rêve de titre européen être brisé par Aston Villa. Les Anglais ont fait qu'une bouchée des Allemands en finale de l'Europa League, mercredi à Istanbul (3-0).

Keystone-ATS Clara Francey

A la recherche de son premier titre majeur, le club de la Forêt-Noire est tombé sur des Villans en état de grâce, entraînés par le plus grand spécialiste de l'Europa League: Unai Emery. Le technicien basque a décroché son cinquième sacre en C3 après ceux obtenus avec Séville (2014, 2015, 2016) et celui glané avec Villareal (2021).

La logique a été respectée entre le 4e de Premier League et le 7e de Bundesliga. Mais le club de Birmingham a eu besoin de deux buts de grande classe pour faire la différence, deux buts qui ont fait se soulever les milliers de fans anglais ayant fait le déplacement sur les rives du Bosphore.

Deux éclairs de génie

C'est du Belge Youri Tielemans qu'a surgi le premier éclair de cette finale, une reprise de volée pleine d'équilibre venue conclure une surprenante combinaison sur corner (39e). Le deuxième est venu du pied gauche de l'Argentin Emiliano Buendia, qui a nettoyé la lucarne fribourgeoise d'une merveille de frappe enroulée (45e+4).

Ce deuxième but a fait du mal aux coéquipiers du Genevois Johan Manzambi, lequel fut le seul à tenter de percer la solide défense anglaise. Sa frappe lointaine (34e) et son centre-tir après une percée sur le côté gauche (39e) ont fait partie des rares occasions allemandes. L'incessante activité du joyau de l'équipe de Suisse n'a toutefois pas été récompensée.

Aston Villa a même ajouté un troisième but, Buendia se muant en passeur pour Morgan Rogers à la 58e, et le score aurait pu être plus sévère sans quelques ratés anglais en fin de match. Pas de quoi venir ternir un sacre européen mérité, le deuxième de l'histoire des Villans après la Coupe des clubs champions, l'ancêtre de la Ligue des champions, en 1982.