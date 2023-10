Il ne fallait pas désespérer de René Weiler ! L’entraîneur zurichois est en passe de bâtir un Servette FC capable de répondre aux exigences – souvent extrêmes – du peuple grenat.

Servette va-t-il engranger ses premiers points jeudi en Europa League ? Keystone

Ce jeudi à Tiraspol dans cette Transnistrie qui cultive toujours une part de mystère, les Genevois livreront une rencontre capitale qui peut asseoir encore davantage la position du successeur d’Alain Geiger.

S’ils obtiennent un résultat contre le champion de Moldavie, les Servettiens prendront une première option sur une qualification pour les seizièmes de finale de la Conference League. Celle qui conduit aux seizièmes de finale de l’Europa League apparaît bien utopique après les défaites contre le Slavia Prague (2-0) et la Roma (4-0) lors des deux premières journées de cette phase de poules.

Le constat est toutefois identique pour le Sheriff, battu 2-1 par la Roma à domicile et 6-0 à Prague. La déroute contre le Slavia a provoqué une révolution de palais avec l'intronisation du Russe Roman Pilipchuk qui oeuvrait jusqu'à l'été dernier au NK Celje, en Slovénie.

Des choix forts

Le Servette FC surfera à Tiraspol sur l’élan des deux victoires 1-0 obtenues à Lugano et à Bâle. Ces deux succès ont coïncidé avec l’intronisation comme no 1 de Joël Mall. La préférence accordée à l’international chypriote au détriment du capitaine Jérémy Frick est l’un des choix forts opérés par René Weiler.

Il y en a eu d’autres comme celui qui relègue au bout du banc des remplaçants Jérémy Guillemenot, la recrue phare du mercato. Le transfuge du FC St-Gall ne s’est pas fait au 4-4-2 très vertical de René Weiler qui, en revanche, permet à Alexis Antunes et à Dereck Kutesa d’exprimer pleinement tout leur potentiel.

Les retours de blessure de Keigo Tsunemoto et de Miroslav Stevanovic ont, par ailleurs, grandement servi les intérêts de René Weiler. L’entraîneur peut à nouveau compter sur un flanc droit de premier ordre. A Tiraspol, il sera demandé au Japonais et au Bosnien de mettre de la folie dans une rencontre qui doit permettre aux Grenat de passer un cap important dans leur saison.

Une victoire en Moldavie leur donnera, on le sait, pratiquement l’assurance de revenir sur la scène européenne en février prochain. Mais aussi elle validera la «méthode» Weiler, peut-être bien éloignée de celle de son prédécesseur, mais tout aussi pertinente.

Vingt-cinq mois après Bernarbeu...

Le 28 septembre 2021, le Sheriff Tiraspol s’était révélé auprès de l’Europe entière avec une victoire 2-1 à Santiago Bernabeu face au Real Madrid en phase de poules de la Ligue des champions.

Vingt-cinq mois plus tard, l’équipe ne compte plus aucun héros de Madrid dans son effectif qui s’apparente à une véritable mosaïque avec plus de quinze nationalités représentées. Apparemment, il conviendra de se méfier du Turc Amine Talal, passé par Orléans et par Bastia, buteur déjà à neuf reprises depuis le début de la saison.

ATS