Le FC Bâle dispute mercredi (21h00) sa première rencontre dans la phase de ligue de l'Europa League. Les champions de Suisse vont effectuer un court déplacement sur la pelouse du SC Fribourg.

Xherdan Shaqiri et le FC Bâle lancent leur campagne en Europa League à Freiburg. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Cet affrontement contre le club allemand a des allures de derby, les deux stades se trouvant à seulement un peu plus de 70 km l'un de l'autre. La mission s'annonce délicate pour le FCB face au club de Bundesliga, cinquième la saison dernière.

Fribourg occupe pour l'instant le septième rang du championnat, avec deux succès et deux défaites. L'effectif dirigé par Julian Schuster depuis juillet 2024 comprend notamment le jeune international suisse Johan Manzambi (19 ans).

Par ailleurs, les éléments les plus cotés sont l'Italien Vincenzo Grifo, le Japonais Yuito Suzuki, l'Autrichien Philipp Lienhart et les Allemands Matthias Ginter, Patrick Osterhage et Maximilian Eggestein. L'attaquant nigérian Junior Adamu, passé par Saint-Gall, figure aussi dans l'équipe.

Qualifié à la raclette en Coupe de Suisse vendredi contre Etoile Carouge, le FC Bâle devra nettement hausser son niveau de jeu s'il espère ne pas rentrer les mains vides ce soir de son voyage au sud de l'Allemagne. Une fois encore, les Rhénans compteront sur Xherdan Shaqiri pour inspirer les manoeuvres offensives. Mais l'aspect défensif sera aussi primordial.