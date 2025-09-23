  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Europa League Un déplacement aux allures de derby pour le FC Bâle

ATS

23.9.2025 - 10:39

Le FC Bâle dispute mercredi (21h00) sa première rencontre dans la phase de ligue de l'Europa League. Les champions de Suisse vont effectuer un court déplacement sur la pelouse du SC Fribourg.

Xherdan Shaqiri et le FC Bâle lancent leur campagne en Europa League à Freiburg.
Xherdan Shaqiri et le FC Bâle lancent leur campagne en Europa League à Freiburg.
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.09.2025, 10:39

Cet affrontement contre le club allemand a des allures de derby, les deux stades se trouvant à seulement un peu plus de 70 km l'un de l'autre. La mission s'annonce délicate pour le FCB face au club de Bundesliga, cinquième la saison dernière.

Fribourg occupe pour l'instant le septième rang du championnat, avec deux succès et deux défaites. L'effectif dirigé par Julian Schuster depuis juillet 2024 comprend notamment le jeune international suisse Johan Manzambi (19 ans).

Bundesliga. Samedi cauchemardesque pour Miro Muheim et Johan Manzambi

BundesligaSamedi cauchemardesque pour Miro Muheim et Johan Manzambi

Par ailleurs, les éléments les plus cotés sont l'Italien Vincenzo Grifo, le Japonais Yuito Suzuki, l'Autrichien Philipp Lienhart et les Allemands Matthias Ginter, Patrick Osterhage et Maximilian Eggestein. L'attaquant nigérian Junior Adamu, passé par Saint-Gall, figure aussi dans l'équipe.

Qualifié à la raclette en Coupe de Suisse vendredi contre Etoile Carouge, le FC Bâle devra nettement hausser son niveau de jeu s'il espère ne pas rentrer les mains vides ce soir de son voyage au sud de l'Allemagne. Une fois encore, les Rhénans compteront sur Xherdan Shaqiri pour inspirer les manoeuvres offensives. Mais l'aspect défensif sera aussi primordial.

Les plus lus

Un dangereux virus se propage en Sardaigne – Le Tessin en alerte
Primes 2026: hausse massive ou soulagement inattendu?
L'Otan appelle la Russie à cesser l'«escalade»
Fin des mises à jour sur Windows 10 : quelles conséquences ?
Les toilettes de la discorde à Monthey: des citoyens montent au créneau