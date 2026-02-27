L'Italie perdra encore un représentant prochainement sur la scène européenne. Bologne et l'AS Rome seront en effet aux prises en 8es de finale de l'Europa League, dont le tirage a été effectué à Nyon.

The round of 16 is set ✅#UEL pic.twitter.com/YdHzqBAygZ — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 27, 2026

Keystone-SDA ATS

Remo Freuler, Simon Sohm et leurs coéquipiers devront sortir le grand jeu face aux Romains, mieux classés qu'eux en Serie A. Un derby suisse aura lieu entre Nottingham Forest (Dan Ndoye) et les Danois de Midtjylland (Kevin Mbabu).

Johan Manzambi (SC Fribourg) jouera contre les Belges de Genk alors que Ricardo Rodriguez (Betis Séville) se mesurera au Panathinaikos Athènes. Les autres affiches les plus alléchantes seront Lille - Aston Villa et VfB Stuttgart - Porto.