Europa League Un derby italien et un duel Ndoye - Mbabu en 8es

ATS

27.2.2026 - 13:35

L'Italie perdra encore un représentant prochainement sur la scène européenne. Bologne et l'AS Rome seront en effet aux prises en 8es de finale de l'Europa League, dont le tirage a été effectué à Nyon.

Keystone-SDA

27.02.2026, 13:35

27.02.2026, 14:41

Remo Freuler, Simon Sohm et leurs coéquipiers devront sortir le grand jeu face aux Romains, mieux classés qu'eux en Serie A. Un derby suisse aura lieu entre Nottingham Forest (Dan Ndoye) et les Danois de Midtjylland (Kevin Mbabu).

Johan Manzambi (SC Fribourg) jouera contre les Belges de Genk alors que Ricardo Rodriguez (Betis Séville) se mesurera au Panathinaikos Athènes. Les autres affiches les plus alléchantes seront Lille - Aston Villa et VfB Stuttgart - Porto.

Europa League. Renversants, Olivier Giroud et Lille poursuivent leur route

Europa LeagueRenversants, Olivier Giroud et Lille poursuivent leur route

Europa League. Tirage au sort des 8es de finale.

  • Ferencvaros Budapest - Braga
  • Genk - SC Fribourg
  • VfB Stuttgart - Porto
  • Bologne - AS Rome
  • Panathinaikos Athènes - Betis Séville
  • Celta Vigo - Lyon
  • Nottingham Forest - Midtjylland
  • Lille - Aston Villa
  • => Les matches auront lieu les 12 et 19 mars.
Montre plus

