YB - Lille Un ex revanchard, une entrée cata et «une double peine qui fait très mal»

Clara Francey, à Berne

11.12.2025

Les Young Boys ont fêté jeudi soir une belle victoire, leur troisième en Europa League cette saison, à l'occasion de la réception du LOSC d'Olivier Giroud au Wankdorf (1-0). Voici trois points à retenir de ce premier duel entre Bernois et Dogues, le 15e du club suisse contre une équipe française.

Young Boys – LOSC 1-0

Young Boys – LOSC 1-0

UEFA Europa League | Matchday 6 | Saison 25/26

11.12.2025

Clara Francey, à Berne

11.12.2025, 23:45

On a aimé...

... le match d'Alan Virginius. Face à son ancienne équipe, pour laquelle il n'avait joué que 446 minutes avant d'être prêté à Clermont, puis à YB, qui l'a finalement acheté l'été dernier, le jeune attaquant français a livré la marchandise. D'abord parce que c'est lui qui a provoqué l'expulsion d'Ayyoub Bouaddi à la 32ᵉ minute de jeu (voir plus bas). Mais aussi parce que c'est lui qui a été à l'origine de l'ouverture du score : à la 61e, son centre a trouvé Darian Males, qui a trompé Berke Özer d'une subtile déviation.

Europa League. Young Boys s’offre Lille et signe une excellente affaire

Europa LeagueYoung Boys s’offre Lille et signe une excellente affaire

De l'autre côté du terrain, on retiendra aussi la prestation très solide de Gregory Wüthrich, parfaitement illustrée par son sauvetage devant sa ligne à la 27e minute sur une tentative du capitaine nordiste Benjamin André sur un centre de Thomas Meunier.

On a moins aimé...

... l'entrée de Tanguy Zoukrou, tout simplement cauchemardesque. Entré à la 84e minute à la place d'un Chris Bedia peu en réussite ce jeudi soir, le Français n'a même pas terminé la rencontre : il a été expulsé à la 93e pour un second carton jaune, reçu après une vilaine faute sur Ethan Mbappé, le petit frère d'un certain Kylian. Une expulsion qui n'a, fort heureusement, pas eu le temps de relancer les affaires françaises.

Le défenseur n'est pas le seul Bernois qui pourrait manquer la prochaine rencontre européenne des Jaune et Noir. Une rechute est en effet à craindre pour Alvyn Sanches, qui est resté de longues secondes au sol après un contact avec Nabil Bentaleb (94e), se plaignant du genou droit, le même qui l'avait tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois après une déchirure du ligament croisé antérieur.

Super League. Belfast laisse des séquelles : Sanches forfait pour plusieurs mois

Super LeagueBelfast laisse des séquelles : Sanches forfait pour plusieurs mois

Le facteur X...

... l'erreur de jeunesse d'Ayyoub Bouaddi. On venait de passer la demi-heure de jeu au Wankdorf lorsque, pour éviter aux siens d'encaisser un but contre le cours du jeu, le milieu de 18 ans ceinturait dans ses seize Alan Virginius qui s'en allait affronter Berke Özer. L'arbitre de la rencontre, M. van der Eijk, n'avait alors d'autre choix que de désigner le point de penalty et d'expulser Bouaddi. Pour la troisième fois cette saison en Europa League, en autant de rencontres dirigées, le Néerlandais renvoyait un joueur aux vestiaires.

Un tournant terrible pour les Dogues, qui maîtrisaient jusque-là les débats, pour le plus grand plaisir de leurs quelques 850 supporters présents au Wankdorf. Ces derniers sont d'ailleurs sont les seuls Français à avoir pu regarder, légalement du moins, la rencontre. Le match n'était en effet pas diffusé dans l'Hexagone en raison du sponsor maillot des Suisses, «Plus500», une société de trading en ligne dont la promotion est interdite par la législation française.

Si le penalty n'a pas permis aux hommes de Gerardo Seoane de prendre l'avantage, Chris Bedia ayant buté sur le «serial stopper» Özer, la supériorité numérique a fini par parler en leur faveur. «C'est dur à avaler, il y a beaucoup de frustration car on était bien rentré dans le match et après il y a ce fait de jeu qui arrive. Une double peine comme ça, ça fait très mal», regrettait le Lillois Romain Perraud en zone mixte après la rencontre.

Europa League. «Je l’avais promis à ma fiancée» - L’exploit fou du gardien de Lille

Europa League«Je l’avais promis à ma fiancée» - L’exploit fou du gardien de Lille

