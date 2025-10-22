  1. Clients Privés
Europa League L'OL ne pourra aligner Rachid Ghezzal contre le FC Bâle

Clara Francey

22.10.2025

Le joueur de Lyon Rachid Ghezzal n'est plus qualifié pour la Ligue Europa après la clarification d'un point de son règlement par l'UEFA, a annoncé mercredi Paulo Fonseca, l'entraîneur de Lyon qui reçoit jeudi (18h45) Bâle pour la 3e journée de phase de ligue.

Agence France-Presse

22.10.2025, 16:59

22.10.2025, 17:00

Lors d'une conférence de presse, le technicien portugais a évoqué «une situation particulière». Selon le chef de presse de l'OL Pierre Bideau, il s'agit «d'une clarification d'un point de règlement de l'UEFA qui nous met dans l'impossibilité de faire jouer Rachid (Ghezzal) jusqu'à fin janvier en Europa League».

UHD HDR Olympique Lyonnais - FC Bâle 1893
UHD HDR Olympique Lyonnais - FC Bâle 1893

je 23.10. 18:10 - 21:00 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR Olympique Lyonnais - FC Bâle 1893

Louer avec tv.blue.ch
  • tv.blue.ch

  • L'événement commence dans:  21h et 50min 29sec

Ghezzal, 33 ans, recruté le 5 septembre en tant qu'agent libre par le club lyonnais, avait pourtant été qualifié régulièrement dans un premier temps par l'instance européenne, mais par erreur car le milieu de terrain avait été engagé après le 1er septembre.

Ghezzal était entré en jeu contre la formation néerlandaise du FC Utrecht (1-0), mais n'avait pas été retenu contre l'équipe autrichienne de Salzbourg (2-0). Son homologation d'alors ne remet pas en cause ces deux résultats.

