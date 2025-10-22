Le joueur de Lyon Rachid Ghezzal n'est plus qualifié pour la Ligue Europa après la clarification d'un point de son règlement par l'UEFA, a annoncé mercredi Paulo Fonseca, l'entraîneur de Lyon qui reçoit jeudi (18h45) Bâle pour la 3e journée de phase de ligue.

Décisif lors de la première journée de Ligue Europa, Rachid Ghezzal n'aurait pourtant pas dû être qualifié en Coupe d'Europe avec l'OL

Lors d'une conférence de presse, le technicien portugais a évoqué «une situation particulière». Selon le chef de presse de l'OL Pierre Bideau, il s'agit «d'une clarification d'un point de règlement de l'UEFA qui nous met dans l'impossibilité de faire jouer Rachid (Ghezzal) jusqu'à fin janvier en Europa League».

Ghezzal, 33 ans, recruté le 5 septembre en tant qu'agent libre par le club lyonnais, avait pourtant été qualifié régulièrement dans un premier temps par l'instance européenne, mais par erreur car le milieu de terrain avait été engagé après le 1er septembre.

Ghezzal était entré en jeu contre la formation néerlandaise du FC Utrecht (1-0), mais n'avait pas été retenu contre l'équipe autrichienne de Salzbourg (2-0). Son homologation d'alors ne remet pas en cause ces deux résultats.