Europa League Young Boys, un succès comme remède ultime

par Melinda Hochegger

12.12.2025 - 15:18

YB a montré contre Lille qu'il pouvait s'imposer contre de solides adversaires. Même si tout n'est pas encore réglé dans le camp bernois.

UEFA Europa League | Matchday 6 | Saison 25/26

11.12.2025

Keystone-SDA, par Melinda Hochegger

12.12.2025, 15:18

Talon d'Achille d'YB cette saison, la défense a tenu le coup. Les Bernois ont encaissé 29 buts jusqu'à présent en Super League, soit 1,8 par match. Seules les quatre dernières équipes du classement ont fait pire. En Europa League, ils ont même encaissé douze buts en six journées.

Le résultat de jeudi soir après la victoire 1-0 contre Lille met donc du baume au coeur. Une victoire sans encaisser de but. Les Bernois n'y sont parvenus que deux fois depuis septembre, toutes compétitions confondues. Contre Winterthur, lanterne rouge du de Super League, et contre Bucarest en Europa League. Logique que l'entraîneur Gerardo Seoane et plusieurs joueurs aient souligné cet aspect après le match.

Europa League. Young Boys s’offre Lille et signe une excellente affaire

Europa LeagueYoung Boys s’offre Lille et signe une excellente affaire

«La défense a été un sujet important cette semaine, racontait après le match le défenseur Gregory Wüthrich. Nous savions qu'il fallait nous améliorer.» Le week-end dernier, les supporters bernois avaient vu une image différente. Sion avait battu les Bernois 2-0 et YB avait montré des lacunes défensives. Seoane lui-même avait déclaré la veille du match européen qu'il avait récemment constaté une légère régression au sein de son équipe.

Un peu plus de 24 heures plus tard, il se montrait à juste titre beaucoup plus positif: «Il faut s'attendre à des revers. Il est important d'être prêt à apprendre chaque jour. Je pense que nous pouvons encore mieux jouer.»

YB - Lille. Un ex revanchard, une entrée cata et «une double peine qui fait très mal»

YB - LilleUn ex revanchard, une entrée cata et «une double peine qui fait très mal»

Mais d'où vient cette soudaine amélioration défensive ? Une chose a changé dans l'équipe: la mentalité. «L'ambiance dans les vestiaires, l'énergie sur le terrain, tout était très différent du week-end dernier», loue le coach. Wüthrich l'a également remarqué: «Contre Sion, notre mentalité n'était tout simplement pas suffisante, ce genre de matches ne doit plus se reproduire.»

Profiter d'être à 11 contre 10

Même si les joueurs sont optimistes et que Seoane parle d'une «grande» victoire dont on «ne peut pas assez féliciter l'équipe», sans l'aide de Lille, cet exploit contre l'actuel 4e de Ligue 1 n'aurait probablement pas été possible. Un carton rouge après 30 minutes a fait basculer la dynamique. «L'expulsion a certainement eu une influence sur le match», admet Seoane.

Une heure en supériorité numérique a permis à son équipe de prendre de plus en plus le contrôle du jeu et de se créer des occasions, alors qu'elles étaient rares au cours des vingt premières minutes. «Avec un homme de plus, ce n'est pas toujours plus facile. On sait qu'il faut gagner de manière encore plus convaincante», a déclaré le buteur Darian Males après le match.

Europa League. Des «néonazis» et des heurts à Berne en marge de YB - Lille

Europa LeagueDes «néonazis» et des heurts à Berne en marge de YB - Lille

Cette victoire permet à YB de remonter provisoirement à la 21e place, augmentant ainsi considérablement ses chances d'atteindre les play-off, pour lesquels se qualifient les 24 meilleures équipes.

Il faudra encore marquer des points contre Lyon à domicile et contre le VfB Stuttgart à l'extérieur. Mais les joueurs sont unanimes. Une telle victoire donne un élan, une motivation qu'ils veulent absolument conserver pour les deux dernières journées. «Nous pouvons réaliser de grandes choses», a déclaré Alan Virginius, passeur décisif sur le 1-0. «Nous voulons absolument gagner contre Lyon», conclut Males.

