  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Violences à Birmingham Un fan d'YB condamné à deux mois de prison en Angleterre

ATS

29.11.2025 - 16:45

Un supporter du club de football bernois Young Boys a été condamné à deux mois de prison pour des débordements pendant le match d’Europa League à Birmingham, a annoncé la police locale. L'homme est âgé de 36 ans.

Deux supporters d'YB avaient déjà été arrêtés jeudi pendant le match contre Aston Villa.
Deux supporters d'YB avaient déjà été arrêtés jeudi pendant le match contre Aston Villa.
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.11.2025, 16:45

29.11.2025, 16:48

Trois autres supporters du club bernois ont dû passer devant le tribunal samedi. Selon les informations de la police des West Midlands, ces hommes ont été arrêtés vendredi après-midi à l'aéroport de la ville anglaise de Birmingham. Ils sont accusés d'avoir agressé un officier de police et d'avoir participé à des débordements violents après le match de football contre Aston Villa.

Deux supporters d'YB avaient déjà été arrêtés jeudi pendant le match. L'homme de 36 ans qui vient d'être condamné a avoué avoir agressé le policier, a ajouté la police. Outre la peine de prison, il devra payer une amende de 200 livres (environ 215 francs).

Après le dérapage de ses fans. Young Boys réagit : «Certaines choses sont inexcusables»

Après le dérapage de ses fansYoung Boys réagit : «Certaines choses sont inexcusables»

Aston Villa – Young Boys 2-1

Aston Villa – Young Boys 2-1

UEFA Europa League | Matchday 5 | Saison 25/26

27.11.2025

Les plus lus

Une influenceuse autrichienne disparue retrouvée morte
«Nous n'en sommes qu'au début du phénomène» : des taskforces contre les gangs venus de France
Trump s'en prend à Tim Walz, qui questionne sa santé mentale
La réaction inattendue de Marco Odermatt : «Cela semble idiot»
Mer Noire : l’Ukraine frappe un pétrolier russe au large de la Turquie