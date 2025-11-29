Un supporter du club de football bernois Young Boys a été condamné à deux mois de prison pour des débordements pendant le match d’Europa League à Birmingham, a annoncé la police locale. L'homme est âgé de 36 ans.

Deux supporters d'YB avaient déjà été arrêtés jeudi pendant le match contre Aston Villa. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Trois autres supporters du club bernois ont dû passer devant le tribunal samedi. Selon les informations de la police des West Midlands, ces hommes ont été arrêtés vendredi après-midi à l'aéroport de la ville anglaise de Birmingham. Ils sont accusés d'avoir agressé un officier de police et d'avoir participé à des débordements violents après le match de football contre Aston Villa.

Deux supporters d'YB avaient déjà été arrêtés jeudi pendant le match. L'homme de 36 ans qui vient d'être condamné a avoué avoir agressé le policier, a ajouté la police. Outre la peine de prison, il devra payer une amende de 200 livres (environ 215 francs).