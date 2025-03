Une fin de match de folie pour la Lazio, réduite à neuf, et la Roma !

Les 8es de finale de l’Europa League et de la Conference League ont eu lieu ce jeudi soir. La Roma et la Lazio, réduite à neuf, ont notamment arraché la victoire (les deux sur un score de 2-1) au bout du temps additionnel dans leur rencontre respective (93e et... 98e !). Retrouvez ci-dessous les principaux temps forts de cette soirée en vidéo.

Rédaction blue Sport Nicolas Larchevêque

Résumés d’Europa League

Real Sociedad – Manchester United 1-1

Real Sociedad – Manchester United 1-1 UEFA Europa League // 8e de finale aller // Saison 24/25 06.03.2025

Ajax – Frankfurt 1-2

Ajax – Frankfurt 1-2 UEFA Europa League // 8e de finale aller // Saison 24/25 06.03.2025

Roma – Athletic Club 2-1

Roma – Athletic Club 2-1 UEFA Europa League // 8e de finale aller // Saison 24/25 06.03.2025

Viktoria Plzeň – Lazio 1-2

Viktoria Plzeň – Lazio 1-2 UEFA Europa League // 8e de finale aller // Saison 24/25 06.03.2025

AZ Alkmaar – Tottenham 1-0

Alkmaar – Tottenham 1:0 UEFA Europa League // Achtelfinal-Hinspiel // Saison 24/25 06.03.2025

Résumés de Conference League

Celje – Lugano 1-0

Celje – Lugano 1-0 UEFA Conference League // 8e de finale aller // Saison 24/25 06.03.2025

Copenhague – Chelsea 1-2