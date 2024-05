Le Bayer Leverkusen devrait valider sans trop de difficultés son ticket pour la finale de l'Europa League jeudi soir à domicile. Granit Xhaka et ses équipiers accueillent l'AS Rome forts de leur avantage de deux buts acquis en demi-finale aller dans la Ville éternelle (2-0), où ils avaient maîtrisé leur sujet.

Granit Xhaka et Leverkusen ont déjà un orteil en finale de l’Europa League. IMAGO/Giuseppe Maffia

Leverkusen lorgne la troisième finale européenne de son histoire, un an après avoir échoué en demi-finale de cette même Europa League, face à la Roma déjà, mais sans Xhaka. Sacré en Coupe de l'UEFA en 1988, le «Werkself» avait atteint la finale de la Ligue des champions en 2002, s'inclinant alors face au Real Madrid.

Déjà assuré du titre de champion d'Allemagne et invaincu en 48 matches cette saison (40 succès, 8 nuls), Leverkusen peut battre le record d'invincibilité qu'il co-détient avec le grand Benfica d'Eusebio. La formation portugaise avait disputé 48 matches de suite sans connaître la défaite entre décembre 1963 et février 1965.

Ce record n'est évidemment pas l'objectif principal du Bayer. Mais si elle le bat jeudi soir, la troupe de Xabi Alonso pourra aborder sans aucune pression ses deux derniers matches de Bundesliga de la saison, lors des deux prochains week-ends. Elle aura alors enfin le droit de perdre, avant d'aborder un sprint final intense.

Granit Xhaka et Cie devront l'entamer avec un maximum d'essence dans le réservoir afin de gérer au mieux leurs deux derniers rendez-vous de la saison: la finale de la Coupe d'Allemagne le 25 mai face à Kaiserslautern (2e Bundesliga), et vraisemblablement celle de l'Europa League trois jours plus tôt à Dublin.

Roma – Leverkusen 0-2 UEFA Europa League, Demi-finales, Match aller 02.05.2024

