Le FC Bâle se rend jeudi à Salzbourg pour décrocher sa qualification en phase finale de l’Europa League. Pour leur part, les Young Boys reçoivent Lyon. Les deux clubs suisses ont besoin de points.

Adversaires d'YB jeudi soir, Corentin Tolisso et l'OL sont leaders d'Europa League. IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA ATS

Avec six points en six matches et une 26e place au classement intermédiaire, Bâle se déplace en Autriche avec un besoin urgent de points. Salzbourg est dans le même bateau avec un seul succès et trois unités au compteur.

Dans le camp rhénan, Metinho, Keigo Tsunemoto, Moritz Broschinski, Ibrahim Salah et Finn van Breemen ont été laissés à la maison. Philip Otele est lui de retour dans le groupe et pourrait disputer son premier match de l’année. Des rumeurs de transfert circulent autour du Nigérian de 26 ans, pilier du titre la saison passée.

Ce remake ravive le souvenir du dernier affrontement en 2014, resté en travers de la gorge des Autrichiens. En 8es de finale de l’Europa League, le FCB de Murat Yakin avait gagné 2-1 à Salzbourg après un 0-0 à l’aller. Menés 1-0, les Bâlois avaient profité d'un arrêt de jeu de dix minutes causé par des projectiles lancés par leurs supporters sur les joueurs adverses. Ce break avait ressuscité les Rhénans. En seconde période, Marco Streller et Gaston Sauro avaient renversé la vapeur.

YB contre le leader

YB, 21e avec neuf points, aura fort à faire lors de la réception de l'Olympique lyonnais, qui est leader du classement avec quinze points. L'OL de l'entraîneur Paulo Fonseca reste aussi sur quatre victoires en cinq rencontres de Ligue 1.

Armin Gigovic est bien conscient de la valeur de l'adversaire qui arrivera jeudi à Berne. «Ce ne sera pas facile contre cette équipe. C'est un grand club qui obtient de bons résultats dans plusieurs compétitions. Nous allons affronter une équipe offensive qui compte des joueurs de qualité. Nous devrons être dans le match dès le coup d'envoi», a-t-il expliqué sur le site du club bernois.

Cette saison, YB a récolté trop de cartons rouges, ce qui complique toujours la tâche de l'équipe. «En tant que joueur, on essaye toujours d'aller à la limite et d'être agressif. Mais on a parlé de ça et de nos trop nombreuses expulsions. Il est important d'agir de manière plus intelligente dans certaines situations», a dit Gigovic.