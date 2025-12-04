L'UEFA a sanctionné les Young Boys pour le comportement de ses fans à Birmingham lors du match d'Europa League contre Aston Villa.

Keystone-SDA ATS

Le club bernois ne pourra pas vendre de billets à ses supporters pour le prochain déplacement européen. Cela concerne la rencontre prévue le 29 janvier sur la pelouse du VfB Stuttgart. YB devra en outre s'acquitter d'une amende de 45'000 francs.

Le club bernois a été puni pour des jets d'objets et des déprédations commises dans le stade et les environs, ainsi que pour des émeutes. Huit supporters avaient été arrêtés, et un condamné à deux mois de prison.