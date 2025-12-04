  1. Clients Privés
Europa League YB sanctionné par l’UEFA pour le comportement de ses fans

ATS

4.12.2025 - 15:12

L'UEFA a sanctionné les Young Boys pour le comportement de ses fans à Birmingham lors du match d'Europa League contre Aston Villa.

L'UEFA a sanctionné les Young Boys pour le comportement de ses fans à Birmingham.
L'UEFA a sanctionné les Young Boys pour le comportement de ses fans à Birmingham.
KEYSTONE

Le club bernois ne pourra pas vendre de billets à ses supporters pour le prochain déplacement européen. Cela concerne la rencontre prévue le 29 janvier sur la pelouse du VfB Stuttgart. YB devra en outre s'acquitter d'une amende de 45'000 francs.

Après le dérapage de ses fans. Young Boys réagit : «Certaines choses sont inexcusables»

Après le dérapage de ses fansYoung Boys réagit : «Certaines choses sont inexcusables»

Le club bernois a été puni pour des jets d'objets et des déprédations commises dans le stade et les environs, ainsi que pour des émeutes. Huit supporters avaient été arrêtés, et un condamné à deux mois de prison.

Dérapage à Villa Park. Trois fans d'YB bannis de stade pendant cinq ans en Angleterre

Dérapage à Villa ParkTrois fans d'YB bannis de stade pendant cinq ans en Angleterre

Aston Villa – Young Boys 2-1

Aston Villa – Young Boys 2-1

UEFA Europa League | Matchday 5 | Saison 25/26

27.11.2025

