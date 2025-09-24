  1. Clients Privés
Europa League Une carte à jouer pour YB face à un Panathinaikos mal en point

ATS

24.9.2025 - 11:34

Les Young Boys accueillent le Panathinaikos Athènes jeudi soir (21h00) lors de la 1re journée de la phase de ligue d'Europa League. Sur leur pelouse, les Bernois veulent l'emporter face aux Grecs.

YB compte sur Chris Bedia pour prendre un bon départ en Europa League.
YB compte sur Chris Bedia pour prendre un bon départ en Europa League.
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.09.2025, 11:34

YB doit en premier lieu se faire pardonner son élimination du week-end en Coupe face à Aarau (1-0). Une réaction des joueurs de Giorgio Contini est donc attendue et espérée par les fans bernois. Leur équipe va se mesurer à un adversaire en panne de confiance et pourrait en profiter.

L'atout Bedia

L'un des meilleurs atouts offensifs des jaune et noir se nomme Chris Bedia (29 ans). L'attaquant ivoirien a déjà inscrit sept buts cette saison, toutes compétitions confondues.

Bedia a notamment marqué une fois lors des deux rencontres de play-off contre le Slovan Bratislava. «Ces matches m'ont mis sur la bonne voie et j'ai retrouvé le chemin des filets», explique l'ancien attaquant de Servette passé ensuite sans grand succès par Union Berlin et Hull City avant de débarquer en février à Berne, où il est prêté avec option d'achat par le club allemand jusqu'à fin juin 2026.

«Marquer des buts et respecter les consignes»

L'Ivoirien est observé de près par son entraîneur, qui a une idée très précise de comment son équipe doit jouer. «Ma tâche est de marquer des buts et de respecter les consignes de l'entraîneur. Il est toujours sur mon dos et corrige immédiatement quand quelque chose ne lui plaît pas. Mais cela me permet de beaucoup apprendre et de progresser», déclare Bedia.

Coupe de Suisse. YB mis à la porte dès les 16es de finale ! Sion passe sans brio

Coupe de SuisseYB mis à la porte dès les 16es de finale ! Sion passe sans brio

L'avant-centre a ainsi dû s'adapter au 4-4-2 choisi par Contini, alors que c'est un système dans lequel il n'avait jamais évolué. Concernant la défaite en Coupe à Aarau, Chris Bedia ne fait pas dans la langue de bois. «Nous n'avons pas mis la même énergie que lors des rencontres précédentes», avoue-t-il.

Un adversaire pas au mieux

Champion de Grèce à 20 reprises, dont la dernière en 2010, le Panathinaikos n'est pas au mieux puisqu'il n'occupe que le 12e rang du championnat avec deux nuls et une défaite. L'entraîneur portugais Rui Vitoria a été limogé le 15 septembre.

Trois jours plus tard, Christos Kontis a repris à titre intérimaire l'équipe avec qui il avait gagné la Coupe de Grèce en 2024 lors d'un précédent passage sur le banc du club.

BSC Young Boys - Panathinaikos FC
BSC Young Boys - Panathinaikos FC

je 25.09. 20:10 - 23:45 ∙ blue Sports Live ∙ BSC Young Boys - Panathinaikos FC

Louer avec tv.blue.ch
  • tv.blue.ch

  • L'événement commence dans: 1j 6h et 16min 51sec

Archive sur Chris Bedia

Chris Bedia : son aventure en demi-teinte en Allemagne

Chris Bedia : son aventure en demi-teinte en Allemagne

L’attaquant ivoirien revient au micro de blue Sport sur ses mois compliqués à l’Union Berlin… L'interview intégrale est à voir ce dimanche 13 avril à 19h sur blue Zoom.

08.04.2025

