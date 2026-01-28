Young Boys et Bâle se battent jeudi soir pour une place en barrages de l'Europa League. Les Bernois se déplacent à Stuttgart et les Rhénans accueillent le Viktoria Plzen lors de l'ultime journée de la phase de ligue (21h00).

Christian Fassnacht, Chris Bedia et Joel Monteiro, déçus après le match face à Lyon KEYSTONE

Actuel 23e et avant-dernier qualifié pour la phase à élimination directe, YB ne garde pas un souvenir impérissable de son dernier déplacement à Stuttgart en décembre 2024 (défaite 5-1 en Ligue des champions). Le club souabe, battu par Bâle en début de compétition, s'est bien repris et peut toujours espérer terminer dans le top 8.

Les Bernois traversent en outre une crise profonde depuis le début de la saison et le retour de Gerardo Seoane au poste d'entraîneur n'a pas de loin pas amélioré la situation. Les jaune et noir ont perdu leurs cinq derniers matches, sept en comptant les deux rencontres amicales qu'ils ont livrées durant la trêve hivernale.

Bâle doit gagner

Avec leurs deux points d'avance sur le 25e, Ludogorets, ils pourraient toutefois rallier les barrages d'accession aux 8es de finale même en s'inclinant jeudi soir. En revanche, le FC Bâle (27e, 6 pts) doit impérativement s'imposer pour espérer finir dans les 24 premiers.

La tâche ne sera pas évidente pour le nouvel entraîneur bâlois Stephan Lichtsteiner. L'ex-international suisse a succédé en début de semaine à Ludovic Magnin sur le banc du FCB et fait déjà face à un grand défi pour son premier match.

Le Viktoria Plzen est déjà assuré de participer aux barrages et est toujours invaincu dans cette phase de ligue. Les Tchèques ont notamment battu l'AS Rome (2-1) en octobre et restent sur un match nul face au FC Porto (1-1).

