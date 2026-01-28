  1. Clients Privés
Europa League Dos à un mur abrupt, YB et Bâle à l’assaut des barrages

ATS

28.1.2026 - 13:19

Young Boys et Bâle se battent jeudi soir pour une place en barrages de l'Europa League. Les Bernois se déplacent à Stuttgart et les Rhénans accueillent le Viktoria Plzen lors de l'ultime journée de la phase de ligue (21h00).

Christian Fassnacht, Chris Bedia et Joel Monteiro, déçus après le match face à Lyon
Christian Fassnacht, Chris Bedia et Joel Monteiro, déçus après le match face à Lyon
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.01.2026, 13:19

28.01.2026, 13:46

Actuel 23e et avant-dernier qualifié pour la phase à élimination directe, YB ne garde pas un souvenir impérissable de son dernier déplacement à Stuttgart en décembre 2024 (défaite 5-1 en Ligue des champions). Le club souabe, battu par Bâle en début de compétition, s'est bien repris et peut toujours espérer terminer dans le top 8.

Christoph Spycher. «Il faut se rendre à l'évidence : à YB, l'histoire des années de titres est terminée»

Christoph Spycher«Il faut se rendre à l'évidence : à YB, l'histoire des années de titres est terminée»

Les Bernois traversent en outre une crise profonde depuis le début de la saison et le retour de Gerardo Seoane au poste d'entraîneur n'a pas de loin pas amélioré la situation. Les jaune et noir ont perdu leurs cinq derniers matches, sept en comptant les deux rencontres amicales qu'ils ont livrées durant la trêve hivernale.

Europa League. Naufrage du FC Bâle, corrigé par Salzbourg et un gamin de 18 ans !

Europa LeagueNaufrage du FC Bâle, corrigé par Salzbourg et un gamin de 18 ans !

Bâle doit gagner

Avec leurs deux points d'avance sur le 25e, Ludogorets, ils pourraient toutefois rallier les barrages d'accession aux 8es de finale même en s'inclinant jeudi soir. En revanche, le FC Bâle (27e, 6 pts) doit impérativement s'imposer pour espérer finir dans les 24 premiers.

Super League. Le FC Bâle nomme Lichtsteiner pour succéder à Magnin !

Super LeagueLe FC Bâle nomme Lichtsteiner pour succéder à Magnin !

La tâche ne sera pas évidente pour le nouvel entraîneur bâlois Stephan Lichtsteiner. L'ex-international suisse a succédé en début de semaine à Ludovic Magnin sur le banc du FCB et fait déjà face à un grand défi pour son premier match.

Super League. Stephan Lichtsteiner, coach du FC Bâle : «J'essaie d'être crédible»

Super LeagueStephan Lichtsteiner, coach du FC Bâle : «J'essaie d'être crédible»

Le Viktoria Plzen est déjà assuré de participer aux barrages et est toujours invaincu dans cette phase de ligue. Les Tchèques ont notamment battu l'AS Rome (2-1) en octobre et restent sur un match nul face au FC Porto (1-1).

Salzburg – Bâle 3-1

Salzburg – Bâle 3-1

UEFA Europa League | Matchday 7 | Saison 25/26

22.01.2026

Young Boys – Lyon 0-1

Young Boys – Lyon 0-1

UEFA Europa League | Matchday 7 | Saison 25/26

22.01.2026

