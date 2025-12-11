Young Boys a signé la belle affaire lors de la 6e journée de la phase de ligue en Europa League. Le club bernois s’est offert (1-0) Lille, réduit à dix depuis la 32e minute, jeudi au Wankdorf.

Young Boys – LOSC 1-0 UEFA Europa League | Matchday 6 | Saison 25/26 11.12.2025

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

En supériorité numérique pendant près d'une heure de jeu, Young Boys est venu à bout de Lille jeudi. Les Bernois l'ont emporté 1-0. YB a pourtant peiné à rentrer dans son match. Timides, les hommes de Gerardo Seoane ont laissé les Lillois mettre le pied sur le ballon lors de la première demi-heure.

Les Bernois se sont toutefois créé la plus grosse occasion de la première période, mais Chris Bedia a vu son penalty être repoussé par Berke Özer (35e). Ayyoub Bouaddi s'était rendu coupable d'une faute de dernier recours sur Virginius dans la surface. Le jeune Français a été doublement puni, recevant un carton rouge sur l'action.

Inquiétude pour Alvyn Sanches

Avec un homme de plus, l'équipe de la capitale a dominé la seconde période et en a été récompensée. Darian Males a fait fructifier un bon travail de Virginius à l'heure de jeu pour offrir la victoire aux siens.

Ce succès, terni par la sortie sur blessure d'Alvyn Sanches en fin de match, ramène les Bernois à la 19e place provisoire, synonyme de qualification pour les barrages.