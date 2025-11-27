  1. Clients Privés
Europa League Zéro pointé pour les Suisses : Bâle et Shaqiri rendent les armes à Genk

Gregoire Galley

27.11.2025

Le FC Bâle s'est incliné 2-1 sur le terrain du RC Genk pour sa 5e rencontre d'Europa League. Les Rhénans comptent désormais trois défaites dans cet automne européen.

Genk – Bâle 2-1

Genk – Bâle 2-1

UEFA Europa League | Matchday 5 | Saison 25/26

27.11.2025

Keystone-ATS

27.11.2025, 22:54

27.11.2025, 23:07

Invaincus à domicile dans cette phase de la ligue, les Bâlois ne sont pas encore parvenus à ramener le moindre point hors du Parc St-Jacques. En Belgique, ils ont été pris à froid par Oh à la 14e, lequel a puni une défense rhénane bien passive. Les hommes de Ludovic Magnin ont ensuite tenté d'emmener de la vitesse, mais ont manqué de précision pour désarçonner les Belges.

L'équipe de Torsten Fink, qui avait entraîné Bâle entre 2009 et 2011, a même doublé la mise par Karetsas dans les derniers instants de la première mi-temps. L'international grec a trouvé la lucarne d'une superbe frappe du droit, hors de portée du gardien bâlois Marwin Hitz.

Otele a lui su profiter d'un centre de Traoré qui l'a trouvé seul devant le portier de Genk Van Crombrugge pour réduire le score à la 57e. Le dernier rempart belge a cependant eu la main forte pour empêcher Agbonifo d'égaliser à la 90e sur une puissante demi-volée.

Europa League. Aston Villa sans pitié pour Young Boys, les fans bernois dérapent

Europa LeagueAston Villa sans pitié pour Young Boys, les fans bernois dérapent

