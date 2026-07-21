Le jour de la fête nationale en Belgique, Remco Evenepoel a remporté mardi la 16e étape du Tour de France, un contre-la-montre entre Evian et Thonon, en devançant Tadej Pogacar. Le Jurassien Yannis Voisard, 23e de ce chrono, grimpe au 10e rang du classement général.

Indiscutable maître de la discipline, Evenepoel a bouclé le parcours de 26,1 km avec 28'' d'avance sur Pogacar et 1'04 sur le Danois Mattias Skjelmose que l'on n'attendait pas à ce niveau. Le prodige français Paul Seixas termine 4e à 1'16, 5'' devant le Mexicain Isaac Del Toro, alors que l'Allemand Florian Lipowitz, qui était 5e au général le matin, a abandonné après une chute.

Leader de l'équipe Red Bull Bora et deuxième du général, Remco Evenepoel réduit un peu l'écart au classement général derrière Tadej Pogacar en revenant à 4'32 du maillot jaune. Mais il a dit ne pas se faire d'illusions, estimant que Pogacar était «en route pour une cinquième victoire dans le Tour de France».

Il s'agit de la deuxième victoire d'Evenepoel dans cette 113e édition du Tour de France après celle décrochée dimanche au sommet du plateau de Solaison où il avait fait forte impression. Dans l'exercice du chrono, il est le meilleur depuis des années, et de loin, avec trois titres de champion du monde et une médaille d'or olympique à Paris.

26e succès dans un clm

C'est son 26e succès dans un contre-la-montre, le troisième dans le Tour de France après Gevrey-Chambertin en 2024 et Caen l'an dernier. L'homme-obus, son surnom tellement il est aérodynamique, a fait la course en tête de bout en bout sur un parcours en trois parties, une longue montée de près de dix kilomètres, une descente rapide et technique et dix derniers kilomètres très plats jusqu'à l'arrivée.

Tadej Pogacar a également réussi un beau chrono, même s'il a failli partir à la faute dans le même virage où Lipowitz a chuté. Paul Seixas a une nouvelle fois plus que tenu son rang pour devancer Isaac Del Toro qu'il talonne au classement général, à la quatrième place. L'Espagnol Juan Ayuso a en revanche déçu en concédant 2'22 à Evenepoel. Cinquième au général, le leader de Lidl-Trek accuse désormais plus de deux minutes de retard sur Seixas.

Un rang à défendre pour Voisard

Onzième du général au départ de cette étape à Evian-les-Bains, Yannis Voisard a décroché un bon 23e rang dans ce «chrono», à 3'02 du vainqueur, juste devant le Zurichois Mauro Schmid (24e à 3'06). Le Jurassien profite de l'abandon de Florian Lipowitz pour se hisser dans le top 10 du général.

Le grimpeur de la formation helvétique Tudor accuse seulement 1'28 de retard sur le 9e du général Jordan Jegat. Mais la 8e place, occupée par Tom Pidcock, est hors de portée (à plus de 11 minutes). Et Richard Carapaz, 12e du général à 1'27 de Voisard, est capable de briller lors des trois étapes alpestres prévues de jeudi à samedi.