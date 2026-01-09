L'écurie Dacia a raflé son premier doublé lors de la 6e étape auto du Dakar 2026 en Arabie saoudite. Le Qatari Nasser Al Attiyah a devancé le Français Sébastien Loeb, qui est remonté à la 6e place au classement général.

Keystone-SDA ATS

Dans cette très longue étape de dunes entre Hail et la capitale saoudienne Ryad, le quintuple vainqueur du mythique rallye-raid a bouclé les 915 kilomètres, dont 326 km de spéciale, en 3h38'26 au volant de sa Dacia Sandrider. Son coéquipier Loeb, nonuple champion du monde des rallyes toujours en quête d'une victoire finale au Dakar, a terminé à 2'58. Al Attiyah s'est installé en tête du général devant le Sud-Africain Henk Lategan (Toyota), qui est à 6'10.

Sur deux roues

Sur deux roues, l'Australien Daniel Sanders a conservé de justesse la tête du général au terme de la 6e étape qui lui a échappé en raison d'une pénalité de six minutes.

C'est l'Américain Ricky Brabec, au guidon de sa Honda, qui a bouclé le premier les 326 km de secteur chronométré en 3h41'33. «Régulier» depuis le départ de Yanbu, samedi dernier, Brabec confirme son statut de plus grand rival de Sanders sur KTM. L'Australien, tenant du titre, avait terminé la spéciale seul et conforté son avance au général, avant que l'organisation ne lui inflige une pénalité de six minutes pour excès de vitesse en zone réglementée.

Au classement général, et à la veille de la journée de repos samedi, Sanders garde de justesse la tête, devant Brabec à 45''. L'Argentin Luciano Benavides (KTM), 3e, est plus loin, à 10'15.