Mattias Ekström (Ford) a remporté la 7e étape auto lors du Dakar 2026. Le Suédois figure au 2e rang du général à 4'47 derrière le Qatari Nasser Al-Attiyah (Dacia), 11e dimanche.

Keystone-SDA ATS

L'un des prétendants à la victoire finale, le Sud-Africain Henk Lategan, au volant de sa Toyota Hilux, aurait pu prendre les commandes, mais il s'est retrouvé à l'arrêt durant dix minutes aux trois quarts de la course pour une raison indéterminée.

Il a été relégué au 13e rang de l'étape et au 4e rang au classement général, à 7'21 d'Al Attiyah et à 0'04 de l'Espagnol Nani Roma (3e/Ford).

Benavides héros du jour

Sur deux roues, la victoire du jour a souri à l'Argentin Luciano Benavides (KTM). Son coéquipier australien Daniel Sanders, vainqueur sortant, reste leader devant l'Américain Ricky Brabec (Honda/à 4'25) et Benavides, qui compte 4'40 de retard.