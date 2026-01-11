  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Dakar 2026 Ekström brille sur l’étape, Al-Attiyah maître du général

ATS

11.1.2026 - 16:01

Mattias Ekström (Ford) a remporté la 7e étape auto lors du Dakar 2026. Le Suédois figure au 2e rang du général à 4'47 derrière le Qatari Nasser Al-Attiyah (Dacia), 11e dimanche.

Keystone-SDA

11.01.2026, 16:01

L'un des prétendants à la victoire finale, le Sud-Africain Henk Lategan, au volant de sa Toyota Hilux, aurait pu prendre les commandes, mais il s'est retrouvé à l'arrêt durant dix minutes aux trois quarts de la course pour une raison indéterminée.

Dakar 2026. Al-Attiyah prend la tête du général, Loeb se rapproche

Dakar 2026Al-Attiyah prend la tête du général, Loeb se rapproche

Il a été relégué au 13e rang de l'étape et au 4e rang au classement général, à 7'21 d'Al Attiyah et à 0'04 de l'Espagnol Nani Roma (3e/Ford).

Benavides héros du jour

Sur deux roues, la victoire du jour a souri à l'Argentin Luciano Benavides (KTM). Son coéquipier australien Daniel Sanders, vainqueur sortant, reste leader devant l'Américain Ricky Brabec (Honda/à 4'25) et Benavides, qui compte 4'40 de retard.

Dakar 2026. Du changement en tête et abandon du tenant du titre

Dakar 2026Du changement en tête et abandon du tenant du titre

Les plus lus

Un dessin de Charlie Hebdo choque après le drame de Crans-Montana
Début d'incendie dans une discothèque de la Sarthe
Cinq skieurs décédés ce week-end
«Dialogues constructifs» au sein de l'Otan
Saint-Gall prévoit de lourdes amendes pour les personnes qui refusent de se faire vacciner
Slalom d’Adelboden : le sort s’acharne sur Loïc Meillard