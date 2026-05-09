Champion du monde en titre de MotoGP, Marc Marquez (Ducati) va être opéré du pied droit, a indiqué samedi son équipe. L'Espagnol a été victime d'une fracture en chutant lourdement lors de la course sprint du GP de France au Mans.

Marc Marquez (Ducati) va être opéré du pied droit, a indiqué samedi son équipe. ats

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Alors qu'il était en septième position, le Catalan de 33 ans, septuple champion du monde dans la catégorie-reine, a été victime d'une chute violente en fin de course. Il est passé par-dessus le guidon de sa moto (high-side) avant de retomber lourdement au sol.

«A la suite de sa chute et après un examen médical ainsi qu'une radiographie, Marc a été déclaré inapte (pour le Grand Prix prévu dimanche) en raison d'une fracture du cinquième métatarse du pied droit», a expliqué l'écurie officielle italienne dans un communiqué.

«Il s'envolera ce soir (samedi soir) pour Madrid afin d'y subir une opération dans les prochains jours. Il ne participera pas au Grand Prix de Catalogne la semaine prochaine», conclut-elle.

Cette nouvelle fracture est un gros coup dur pour Marquez, qui peinait cette année à retrouver son meilleur niveau depuis sa blessure à l'épaule droite, contractée début octobre en Indonésie, et qui l'avait privé des quatre dernières manches de la saison dernière.

Cinquième du championnat à déjà 51 longueurs du leader italien Marco Bezzecchi (Aprilia) avant le Grand Prix de France prévu dimanche au circuit Bugatti du Mans, l'Espagnol aura bien du mal à conserver son titre mondial.