  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

GP de Thaïlande Marquez pénalisé après une manoeuvre illicite, Acosta en profite

ATS

28.2.2026 - 09:50

L'Espagnol Pedro Acosta (KTM) a démarré sa saison de manière idéale en remportant samedi le sprint du GP de Thaïlande.

Keystone-SDA

28.02.2026, 09:50

28.02.2026, 11:26

Le tenant du titre Marc Marquez (Ducati) a dû lui céder la 1re place dans le dernier tour après avoir été pénalisé par les commissaires de course.

Cette première course de l'année a tenu toutes ses promesses. Poussé dans ses derniers retranchements, Marc Marquez a commis l'irréparable en écartant Pedro Acosta de la trajectoire dans le dernier virage du 12e des 13 tours. La sanction est tombée peu avant l'arrivée, Marquez perdant une place pour sa manoeuvre illicite.

MotoGP. Marc Marquez, pour dépasser Rossi et rejoindre Agostini

MotoGPMarc Marquez, pour dépasser Rossi et rejoindre Agostini

Seulement 6e sur la grille, Pedro Acosta s'est imposé avec 0''108 d'avance sur Marc Marquez et 0''540 sur un autre pilote espagnol, Raul Fernandez (3e) pour cueillir sa première victoire en MotoGP. Le champion du monde 2023 de Moto2 a rejoint la catégorie-reine en 2024, terminant 4e du championnat du monde 2025.

Cette première course de l'année a tenu toutes ses promesses. Poussé dans ses retranchements, Marc Marquez a commis l'irréparable en écartant Pedro Acosta de la trajectoire dans le dernier virage du 12e des 13 tours. La sanction est tombée peu avant l'arrivée, Marquez perdant une place pour sa manoeuvre illicite. Cette décision a été qualifiée d'"injuste" par les responsables de Ducati.

Marco Bezzecchi s'était montré le plus rapide sur son Aprilia depuis le début du week-end sur le circuit de Buriram, dans le nord-est de la Thaïlande. Mais l'Italien de 27 ans, déjà tombé à deux reprises en matinée, est de nouveau parti à la faute en début de course alors qu'il était en tête devant Marquez. Il occupera aussi la pole position de la course principale dimanche.

Les plus lus

«Profondément alarmé» : le monde réagit aux frappes contre l’Iran
Suivez la descente messieurs en direct
Déluge de feu sur l’Iran : les États-Unis et Israël frappent les grandes villes du pays
Frappe sur l’Iran : le risque d’une déflagration régionale plane sur le Moyen-Orient
Trump annonce avoir lancé des «opérations de combat majeures» contre l'Iran
Incandescente, Corinne Suter récidive avec un podium en super-G !