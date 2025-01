L'ancien pilote britannique Johnny Herbert, qui officiait comme commissaire sportif en Formule 1 et aussi comme consultant, a été évincé mercredi par la Fédération internationale de l'automobile (FIA). Cette dernière juge ces deux activités «incompatibles».

Johnny Herbert a été évincé de son rôle de commissaire en F1 par la FIA. IMAGO/Jan Huebner

AFP Nicolas Larchevêque

«C'est avec regret que nous annonçons aujourd'hui que Johnny Herbert n'occupera plus le poste de commissaire pilote pour la FIA en F1. Johnny est très respecté et a apporté une expérience et une expertise inestimables à son rôle. Cependant, après discussion, il a été mutuellement convenu que ses fonctions de commissaire de la FIA et celles de commentateur dans les médias étaient incompatibles. Nous le remercions pour ses services et lui souhaitons bonne chance dans ses projets futurs», a écrit la FIA dans un court communiqué publié mercredi.

Herbert (60 ans) avait pourtant affirmé il y a quelques jours qu'il poursuivrait sa mission en 2025 et qu'il serait commissaire lors du premier Grand Prix de la saison, mi-mars en Australie. Mais la FIA en a finalement décidé autrement.

Des décisions controversées

Le Britannique, qui a disputé 161 Grands Prix de F1 entre 1989 et 2000 et obtenu trois victoires, avait participé la saison dernière à certaines prises de décision qui avaient fait couler beaucoup d'encre, notamment des sanctions à l'encontre du champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull) en Autriche ou au Mexique.

L'ancien pilote les avait ensuite commentées, ce qui n'avait pas plu au clan Verstappen et notamment au père du pilote Jos Verstappen, lui-même ex-pilote de F1 où il a couru à la même époque que Herbert.

«Je pense qu'un commissaire ne devrait pas du tout parler à la presse et faire un travail constant. Et ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui», avait déclaré Jos Verstappen à Viaplay, chaîne de télévision néerlandaise, après le GP du Mexique au cours duquel son fils avait écopé de deux pénalités de 10 secondes après des duels musclés avec le Britannique Lando Norris (McLaren).