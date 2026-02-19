  1. Clients Privés
MotoGP Adelaide accueillera le Grand Prix d'Australie dès 2027

ATS

19.2.2026 - 08:40

Le Grand Prix d'Australie de MotoGP va déménager du circuit de Phillip Island, où il se court depuis 1997, pour les rues d'Adelaide. Le changement sera effectif à partir de 2027.

Les MotoGP rouleront à Adelaide dès 2027
Les MotoGP rouleront à Adelaide dès 2027
ATS

Keystone-SDA

19.02.2026, 08:40

19.02.2026, 08:50

«La possibilité de dessiner un circuit spécialement conçu dans les rues de la ville est quelque chose de vraiment unique dans notre sport», s'est réjoui un responsable du MotoGP, Carlos Ezpeleta. Adelaide sera en effet le premier GP moto à se courir en centre ville. «Faire venir le MotoGP à Adelaide marque une étape majeure dans l'évolution de notre championnat», a-t-il souligné.

Le contrat avec le circuit de Phillip Island tracé au bord de l'océan Pacifique à deux heures de Melbourne expire cette année. Le promoteur MotoGP Sports Entertainment -anciennement Dorna – voulait dans un premier temps organiser la course ur le circuit qui accueille le GP de Formule 1 dans l'Albert Park de Melbourne.

Mais le gouvernement de l'état de Victoria préférait que la moto reste sur le site «iconique et très apprécié» de Phillip Island, où le GP dope l'économie locale. L'an dernier, plus de 90'000 spectateurs s'y étaient pressés.

C'est donc finalement Adelaide qui accueillera la moto pour six années à partir de 2027. Adelaide a accueilli le Grand Prix d'Australie de Formule 1 de 1985 à 1995 compris avant que Melbourne ne prenne le relais à partir de 1996.

