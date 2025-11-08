  1. Clients Privés
GP du Portugal Alex Marquez devance Acosta pour remporter le sprint

ATS

8.11.2025 - 16:38

L'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini) a remporté samedi le sprint du Grand Prix du Portugal à Portimao. Au terme des 12 tours, il a précédé son compatriote Pedro Acosta (KTM) de 0''120.

Alex Márquez s’impose lors du sprint du GP du Portugal.
Alex Márquez s’impose lors du sprint du GP du Portugal.
ATS

Keystone-SDA

08.11.2025, 16:38

08.11.2025, 17:18

L'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia) a complété le podium à 0''637. Les trois hommes ont survolé la course, se dépassant à de nombreuses reprises. Quatrième, le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a franchi la ligne avec 5''276 de retard.

Déjà assuré du titre honorifique de vice-champion du monde derrière son frère Marc Marquez – blessé et forfait pour la fin de saison -, Alex Marquez a signé son deuxième succès de la saison en sprint après celui conquis lors du GP de Grande-Bretagne à Silverstone.

