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MotoGP Alex Marquez absents plusieurs courses après sa chute effroyable

ATS

21.5.2026 - 16:09

Alex Marquez manquera les deux prochains Grands Prix en Italie (31 mai) et en Hongrie (7 juin), a annoncé jeudi son équipe Gresini Racing.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

21.05.2026, 16:09

21.05.2026, 16:40

L'Espagnol a été victime de deux fractures après sa violente chute lors du GP de Catalogne dimanche. Le frère cadet du champion du monde Marc Marquez pourrait faire son retour au plus tôt au GP de la République tchèque le 21 juin, si ses blessures évoluent au mieux.

Alex Marquez a fait une chute impressionnante dimanche après avoir percuté à pleine vitesse son compatriote Pedro Acosta, dont la moto a brutalement ralenti en pleine ligne droite en raison d'un problème mécanique. Il a été opéré dimanche soir avec succès de fractures à une vertèbre et à la clavicule droite.

GP de Catalogne. La course interrompue après un énorme accident d'Alex Marquez

GP de CatalogneLa course interrompue après un énorme accident d'Alex Marquez

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