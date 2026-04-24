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Formule 1 Le nouveau directeur de course de l’écurie Audi est connu

ATS

24.4.2026 - 15:25

Allan McNish est le nouveau directeur de course d'Audi, a annoncé l'écurie de F1 dont le siège est à Hinwil. Il succède à Jonathan Wheatley, parti après seulement deux courses en mars.

Allan McNish est le nouveau directeur de course d'Audi.
Allan McNish est le nouveau directeur de course d'Audi.
IMAGO/NurPhoto

Keystone-SDA

24.04.2026, 15:25

McNish (56 ans) était jusqu'à récemment responsable du programme de formation de l'écurie allemande. L'Ecossais prendra ses nouvelles fonctions à partir du Grand Prix de Miami la semaine prochaine.

«Son domaine de responsabilité comprend les questions sportives, la coordination technique, la gestion des pilotes, la stratégie de course et les opérations dans le garage, ainsi que les activités liées aux médias et aux partenaires sur le circuit», a indiqué Audi.

McNish rendra compte directement au directeur de l'équipe et chef de projet Mattia Binotto.

Quelques jours seulement avant la troisième course de la saison au Japon, Audi avait annoncé de manière surprenante le départ de Wheatley «raisons personnelles». Le Britannique formait avec Binotto un duo à la tête de l'écurie allemande et n'était en poste que depuis un an.

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