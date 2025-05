Le patron d'Alpine F1, le Britannique Oliver Oakes, a démissionné après moins d'un an à ce poste.

Oliver Oakes a démissionné de son poste de chez Alpine. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«L'équipe a accepté sa démission avec effet immédiat», a écrit l'écurie dans un communiqué, précisant que les fonctions d'Oakes seraient remplies par l'actuel conseiller exécutif Flavio Briatore. Le départ surprise du Britannique de 37 ans intervient seulement neuf mois après sa nomination en remplacement du Français Bruno Famin.

Oakes quitte Alpine alors que l'écurie occupe la neuvième place sur dix du championnat du monde des constructeurs après six courses. «L'équipe tient à remercier Oliver pour ses efforts depuis son arrivée l'été dernier» qui ont permis de décrocher «la sixième place au championnat des constructeurs 2024».

Le pilote français Pierre Gasly a remporté les sept points glanés cette saison par l'équipe basée à Enstone (Angleterre). Son coéquipier, le jeune Australien Jack Doohan, 22 ans, n'a encore marqué aucun point pour sa première saison et devrait être remplacé par l'Argentin Franco Colapinto, 21 ans, dès le prochain Grand Prix d'Imola les 17 et 18 mai, ont indiqué lundi le site The Race et le quotidien L'Equipe.