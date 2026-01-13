  1. Clients Privés
Formule 1 Alpine se sépare de son pilote australien Jack Doohan

ATS

13.1.2026 - 18:36

L'écurie de Formule 1 Alpine a annoncé mardi qu'elle se séparait de son pilote australien Jack Doohan. Après une brève titularisation en 2025 sans inscrire le moindre point, il avait été écarté lors d'une saison noire pour l'équipe.

Alpine a annoncé mardi qu'elle se séparait de son pilote australien Jack Doohan.
Alpine a annoncé mardi qu'elle se séparait de son pilote australien Jack Doohan.
ats

Keystone-SDA

13.01.2026, 18:36

«BWT Alpine Formula One Team confirme qu'elle est parvenue à un accord mutuel avec Jack Doohan pour ne pas continuer à faire appel à ses services de pilote pour la saison 2026 du Championnat du monde de Formule 1, lui permettant ainsi d'envisager d'autres opportunités de carrière», indique un communiqué de l'écurie franco-britannique. Alpine a salué «l'engagement et le professionnalisme de Jack à l'égard de l'équipe ces quatre dernières années, à la fois sur et en dehors de la piste».

Gasly et Colapinto titulaires en 2026

Agé de 22 ans, le fils du pilote moto Mick Doohan avait succédé au Français Esteban Ocon chez Alpine fin 2024, avant d'être titularisé pour la saison 2025. Mais il avait été écarté dès son abandon à Miami au printemps et n'a jamais, en sept Grands prix, inscrit le moindre point.

Lanterne rouge de la dernière saison avec 22 points glanés uniquement par le Français Pierre Gasly, Alpine compte sur un renouveau en 2026, grâce à une monoplace entièrement repensée, conforme à la nouvelle réglementation, et un moteur Mercedes remplaçant le Renault.

Gasly et Colapinto ont été confirmés comme titulaires pour la prochaine saison.

