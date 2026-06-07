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Formule 1 Mercedes jubile: Antonelli s’impose et s’envole au classement

ATS

7.6.2026 - 17:40

L'Italien Kimi Antonelli (Mercedes) a remporté dimanche à Monaco son cinquième Grand Prix de Formule 1 consécutif. Il s'échappe en tête du classement du championnat du monde.

Kimi Antonelli sans rival à Monaco.
Kimi Antonelli sans rival à Monaco.
ATS
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

07.06.2026, 17:40

07.06.2026, 18:39

Le jeune pilote de 19 ans, parti en pole position et qui a fait la course en tête durant les 78 tours de la course, a devancé le Britannique Lewis Hamilton (Ferrari) et le Français Isack Hadjar (Red Bull), qui est toutefois sous le coup d'une enquête des commissaires.

Antonelli poursuit sa saison presque parfaite puisqu'il compte désormais quatre pole positions et cinq victoires en six Grands Prix. Il compte désormais 66 points d'avance sur Hamilton et 68 sur son coéquipier britannique George Russell (Mercedes), qui n'a pas terminé dans les points après avoir écopé d'une pénalité en fin de course dimanche.

Ferrari sauve les meubles, Hadjar sur le podium

Le septuple champion du monde a sauvé l'honneur pour la Scuderia qui se dirigeait vers un double podium, avant que le Monégasque Charles Leclerc ne finisse dans un mur au dernier virage en raison d'un problème de freins à 12 tours du terme.

Malgré des problèmes de moteur, Hadjar a décroché le deuxième podium de sa carrière en F1 après la troisième place obtenue aux Pays-Bas l'an dernier.

L'Australien Oscar Piastri (McLaren) a pris la quatrième place, devant les Racing Bulls du Néo-Zélandais Liam Lawson et du Britannique Arvid Lindblad.

Le Français Pierre Gasly (Alpine), qui a franchi la ligne en troisième position, s'est finalement classé 7e après avoir reçu deux pénalités de cinq secondes pour deux excès de vitesse dans les stands.

Le Top 10 est complété par le Thaïlandais Alex Albon (Williams), le Français Esteban Ocon (Haas) et le Mexicain Sergio Pérez, qui a décroché le premier point de l'histoire de Cadillac en Formule 1.

Verstappen abandonne dès le départ

Le Grand Prix n'a en revanche pas duré longtemps pour le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), deuxième sur la grille de départ mais contraint à l'abandon dès le premier tour.

Le quadruple champion du monde, qui espérait réaliser un bon envol pour s'emparer de la première place, capitale en Principauté puisqu'il est quasiment impossible de doubler, est resté scotché à l'extinction des feux, victime d'un problème mécanique sur sa monoplace.

Formule 1. Coup de tonnerre à Monaco: Verstappen abandonne dès le départ

Formule 1Coup de tonnerre à Monaco: Verstappen abandonne dès le départ

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