Kimi Antonelli (Mercedes) partira dimanche en pole position du Grand Prix de Monaco de Formule 1. Le prodige italien (19 ans) a dominé les qualifications samedi dans les rues de la Principauté.

KIMI ANTONELLI IS ON POLE IN MONACO! 👏



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Keystone-SDA ATS

Le leader du championnat du monde, qui a décroché sa quatrième pole en six Grands Prix cette saison, a devancé le quadruple champion du monde néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et le Britannique Lewis Hamilton (Ferrari).

«C'est un de ces tours que l'on appelle un tour magique. J'ai réussi à tout mettre bout à bout et c'est incroyable. C'était vraiment très serré avec Max. Merci à toute l'équipe car hier (vendredi) on était un peu en retrait et aujourd'hui (samedi) on a réussi à trouver ces dixièmes qui nous manquaient», a réagi l'Italien.

Kimi Antonelli, qui a exulté à la radio quand il a appris qu'il s'élancerait en tête, a arraché le meilleur chrono pour seulement 43 millièmes de seconde face à +Mad Max+, auteur pourtant d'un superbe tour.

Le local de l'étape, le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), a dû se contenter du quatrième temps avant de partir à la faute lors de sa dernière tentative.

Au lendemain de son accident lors de la première séance d'essais libres, le Français Isack Hadjar (Red Bull) a confirmé qu'il savait bien rebondir en décrochant la cinquième position sur la grille, devant l'autre Mercedes du Britannique George Russell, 2e du championnat à 43 points d'Antonelli et une nouvelle fois décevant.

Les McLaren de l'Australien Oscar Piastri et du champion du monde en titre anglais Lando Norris ont terminé respectivement septième et huitième, devant le Français Pierre Gasly (Alpine) et le Néo-Zélandais Liam Lawson (Racing Bulls).